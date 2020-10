Les Animaux Fantastiques : 7 secrets sur le film

1. Les autres acteurs qui ont failli être au casting

Norbert Dragonneau (ou Newt Scamander en version originale) aurait bien pu être joué par un autre acteur qu'Eddie Redmayne dans Les Animaux Fantastiques. Avant qu'il ne soit choisi, deux autres acteurs avaient auditionné : Matt Smith (vu dans The Crown) et Nicholas Hoult. Eddie Redmayne était le favori de J.K. Rowling, c'est donc lui qui a été choisi. Autre personnage qui a failli avoir un autre visage ? Queenie jouée par Alison Sudol. Saoirse Ronan, Dakota Fanning ou encore Kristen Stewart ont été considérées pour incarner la soeur de Tina.

2. Aucune scène n'a été tournée à New York

L'action des Animaux Fantastiques se déroule en 1926 à New York. Pourtant, aucune des scènes du film n'a été tournée aux Etats-Unis ! C'est dans les studios de Warner Bros. à Leavesden en Angleterre, là où a été tournée la saga Harry Potter, que l'équipe a posé ses valises pour une grande partie du tournage. Certaines scènes ont aussi été tournées à Londres et à Liverpool.

3. Un coach pour utiliser la baguette

Utiliser une baguette magique, ça ne s'improvise pas ! Afin de manier correctement la baguette de leurs personnages pendant les prises, les acteurs des Animaux Fantastiques ont dû suivre des cours ! "J'avais un coach qui m'a appris comment on l'utilise selon les moments. On a vraiment étudié." avait confié Eddie Redmayne lors d'un passage dans l'émission The Graham Norton Show. Et quand on parle de baguettes, vous ne saviez peut-être pas non plus que ce sont les acteurs qui ont participé au choix du design et les ont personnalisées.