Les 7 vies de Léa saison 1 : une grosse incohérence repérée dans l'épisode 6

Mise en ligne discrètement sur Netflix, Les 7 vies de Léa - la nouvelle série française de la plateforme adaptée du roman de Nataël Trapp intitulé Les 7 vies de Léo Belami, se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les discussions. Et pour cause, grâce à son concept étonnant, cette histoire se révèle particulièrement intense et fascinante.

Une incohérence repérée dans Les 7 vies de Léa

Dans Les 7 vies de Léa, on suit en effet les aventures d'une jeune héroïne incarnée par Raika Hazanavicius qui, à la suite de la découverte hasardeuse d'un cadavre en 2021, se réveille ponctuellement dans le corps de ce dernier en 1991, mais également de certains de ses proches. L'occasion pour elle d'en apprendre plus sur la victime et d'enquêter sur sa mort afin de l'éviter, mais également de découvrir quelques secrets au sujet... de ses parents.

Une intrigue passionnante et riche en rebondissements donc, mais qui n'est pas exempte de défauts. Au contraire, qui dit fiction historique dit risque d'anachronismes à l'écran, à l'instar de La Chronique des Bridgerton.

Une référence... trop en avance

Et justement, quelques téléspectateurs ont repéré une grosse bourde dans l'épisode 6. Souvenez-vous, alors que Léa se glissait malgré elle dans le corps de son père version ado en 1991, ce dernier apparaissait avec un t-shirt "Bubba Gump Shrimp Co." en référence à la célèbre chaîne de restaurants de fruits de mer imaginée pour l'histoire de Forrest Gump.

Le twist ? Si ces restaurants existent bel et bien aujourd'hui, ils n'ont en réalité vu le jour qu'à partir de 1996, soit deux ans après la sortie au cinéma du cultissime film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks (1994). Autrement dit, le père de Léa n'avait aucune raison de porter un tel t-shirt en 1991. Et si certains diront "Oui, mais Forrest Gump était adapté du livre de Winston Groom sorti en 1986", ce qui est vrai, l'image en question reprise sur le t-shirt est clairement reprise d'une séquence du film.