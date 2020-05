Les 12 coups de midi : Eric de retour sur le plateau, comment est-ce possible ?

Alors que les tournages de Demain nous appartient, Plus belle la vie et Un si grand soleil, dont la diffusion reprend le 1er juin, sont toujours suspendus, ceux des émissions télé reprennent petit à petit... sans public. Camille Combal est par exemple de retour sur le plateau de Qui veut gagner des millions ? et Jean-Luc Reichmann sur celui des 12 coups de midi sur TF1.

Une dérogation spéciale pour Eric

Après près de deux mois d'absence, le présentateur a retrouvé Eric, le champion actuel de l'émission, mais attendez, comment peut-il être présent physiquement alors qu'il habite à plus de 100 km de Paris ? Il y a au moins 450 km entre la Capitale et la Bretagne.

Eh bien, la production des 12 coups de midi a tout simplement réussi à se procurer une dérogation spéciale pour Eric : "Nous avons privilégié des candidats qui résident dans un périmètre de 100km. Et nous avons obtenu une dérogation spéciale pour permettre à notre maître de midi Eric, de venir de Bretagne, et d'être physiquement avec nous : on lui a trouvé un logement à côté du studio, on ne s'approche pas à moins de 2,50 m de l'autre", a expliqué Jean-Luc Reichmann au Parisien.

"Tout est sous contrôle et sous haute surveillance"

Dans la suite de son interview, le présentateur donne quelques infos sur les nouvelles conditions de tournage : "Tout est sous contrôle et sous haute surveillance pour respecter les règles sanitaires, les gestes barrière. L'équipe est plus que limitée : nous sommes à 50 % des effectifs habituels. Les gens présents sur le plateau ne côtoient pas ceux qui sont en régie. Tout le monde porte des masques, dispose de gel hydroalcoolique. Je me maquille et m'habille seul. (...) Je ne croise pas les candidats car nous avons chacun notre loge. Il y a un marquage sur le plateau où les pupitres sont espacés de 3 m, une sortie et une entrée distinctes pour y accéder."