Lea Michele accusée de racisme : une autre actrice de Glee balance sur son comportement

Suite aux accusations de racisme dont elle faisait l'objet, en marge du mouvement Black Lives Matter, Lea Michele sortait du silence ce mercredi 3 juin 2020 dans un long message posté sur Instagram. Après s'être focalisée "spécialement sur comment (s)on propre comportement envers (s)es co-stars de Glee a été perçu par eux", elle s'est excusée auprès d'elles : "Bien que je ne me souvienne pas d'avoir fait cette déclaration spécifique et que je n'ai jamais jugé les autres sur leur passé ou la couleur de leur peau, ce n'est pas le point. Ce qui compte, c'est que j'ai clairement agi d'une manière qui a blessé d'autres personnes. Si c'était ma position privilégiée et mon point de vue qui m'ont fait paraître insensible ou inappropriée à certains moments, ou si c'était simplement mon immaturité et le fait que j'étais non nécessairement difficile, je m'excuse pour mon comportement et pour toute la douleur que j'ai causé. Nous pouvons tous grandir et changer et j'ai définitivement utilisé ces derniers mois pour réfléchir sur mes propre torts." Des excuses qui n'ont visiblement pas suffi à calmer la polémique.

Heather Morris balance sur le comportement de Lea Michele

Après Samantha Ware et Dabier Snell, une autre ex-actrice de Glee a dénoncé le comportement de la future maman : Heather Morris. Celle qui interprétait Brittany Susan Pierce, cheerleader des Cheerios du lycée William McKinley High School, confirme les accusations portées contre l'ex de Cory Monteith : "Permettez-moi d'être très claire, la haine est une maladie en Amérique que nous essayons de guérir, donc je ne souhaiterais jamais que la haine se propage à quelqu'un d'autre. Cela dit, était-il désagréable de travailler avec elle ? Tout à fait". Si elle accuse, elle reconnaît également son erreur de n'avoir rien fait : "Et pourtant, c'est aussi de notre faute, parce que lui permettre de continuer pendant si longtemps sans parler est quelque chose d'autre que nous apprenons avec le reste de la société." D'autres langues vont-elles se délier ?