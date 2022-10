Léa Elui en danger dans Danse avec les stars : ce changement de dernière minute qui peut ruiner ses chances

Les enjeux n'ont jamais été aussi forts dans cette saison 2022 de Danse avec les stars et malheureusement pour l'une des candidates, elle se retrouvera pénalisée ce vendredi 28 octobre, alors même que sera organisé le quart de finale de l'émission sur TF1. On vient de l'apprendre, l'un des danseurs phares du programme ne pourra pas être présent lors du prime.

Christophe Licata déclare forfait cette semaine

"Hello les copains, je souhaitais vous informer que je ne pourrai accompagner ma Léa Elui sur ce prime", a déclaré Christophe Licata sur Instagram. En cause ? A l'instar de Chris Marques il y a quelques semaines, ce qui avait obligé Jean-Marc Généreux à revenir, le danseur ne se sent pas assez en forme pour performer, "J'ai été malade pendant les entraînements mais je vous rassure, rien de grave".

Résultat, étant donné que le "show must go on", c'est un duo inédit qui foulera donc les parquets de DALS ce soir : "Je vous envoie tout plein de force Jordan Mouillerac, prends soin de ma protégée..., a poursuivi Christophe Licata. Je serai de tout coeur avec vous et j'espère que l'on se retrouvera pour la demi-finale. Pleins de bisous à vous tous. Merci pour votre soutien".

