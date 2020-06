Le Seigneur des Anneaux : vous avez un "physique inhabituel" ? La série d'Amazon vous attend

Netflix a The Witcher, HBO prépare un spin-off de Game of Thrones et du côté de Prime Video ? La plateforme de streaming d'Amazon a eu la bonne idée de récemment lancer la production d'un prequel, en série, à l'univers du Seigneur des Anneaux. Un projet particulièrement ambitieux au casting 5 étoiles, auquel vous avez désormais une chance de participer. Enfin ça, c'est à la condition de ne pas être très beau/ni très belle et de réussir à convaincre un pilote d'avion de vous amener en Nouvelle-Zélande.

Le seigneur des physiques bizarres

En effet, comme l'a repéré Ouest-France, BGT Actors Models & Talent (une agence artistique néo-zélandaise) est actuellement à la recherche de personnes âgées de 18 à 65 ans afin de jouer des figurants dans cette fiction très attendue du public. Le twist ? Pour espérer être choisi, il faut simplement avoir "un physique bizarre".

Et à la question, "c'est quoi un physique bizarre ?", la réponse est aussi riche que variée : "C'est si vous avez des dents en avant/déchaussées, des brûlures sur le visage, des membres [bras, jambes] longs et fins, des pommettes creusées, des rides partout, des cicatrices liées à l'acné, des oreilles décollées, des nez originaux, des petits yeux, des grands yeux, des difformités, des membres en moins..." Bref, si vous avec un "physique inhabituel", alors vous avez une chance de devenir une future star dans le monde des séries. Comme quoi, les miracles existent.

Bon, en réalité, mais même si vous ressemblez à Quasimodo, que vous avez le même nez que Pinocchio ou des oreilles identiques à Dumbo, il vous sera difficile d'être sélectionné cette année puisque, épidémie de Covid-19 oblige, seules les personnes basées à Auckland [néo-zélandais ou possédant un permis de travail] sont pour l'instant privilégiées. Heureusement, là où la beauté s'efface avec le temps, la mocheté reste toujours intacte. Ne perdez donc pas espoir pour la suite, des saisons de cette série, il devrait y en avoir plein d'autres !