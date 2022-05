Le Reste du Monde : deux candidates virées du tournage après une bagarre ? "Elles se sont battues"

Virginie et Chani se seraient-elles battues pour Alan ou Nicolo ?

Le tournage du RDM promet donc des scènes de clashs avec cette supposée bagarre, mais aussi des séquences love avec le mariage de Nikola Lozina et Laura Lempika, ou encore le rapprochement entre Greg Yega et Marwa.

A propos de Virginie, Shayara TV a précisé : "Simon et Virginie se sont séparés. Virginie en a marre de voir Simon tourmenté par Adixia et être au milieu de ce triangle amoureux. Elle est en train de se rapprocher d'Alan (et tout ça devant Nicolo qui fulmine depuis son arrivée, du fait qu'il n'arrive pas à reconquérir Virginie)".

Ce qui veut dire que Virginie et Chani auraient pu se disputer et se battre à cause d'une même target. On se demande en effet si Chani aussi, comme Virginie, aurait tenté de se rapprocher d'Alan ? Ou alors, Chani aurait pu se rapprocher de Nicolo, l'ex de Virginie, ce qui n'aurait pas plu à cette dernière ?