Le Passager nº4 : (SPOILER) morte ? Les acteurs expliquent la fin du film Netflix

Attention spoilers, ne lisez surtout pas l'article si vous n'avez pas vu Le Passager nº4 en entier sur Netflix. Après la série Away non renouvelée avec Hilary Swank en astronaute ou encore la série Perdus dans l'espace qui n'aura pas de saison 3, Netflix continue de nous emmener dans l'espace, mais avec un film cette fois. Le thriller raconte l'histoire de Zoe Levenson (Anna Kendrick), Marina Barnett (Toni Collette) et David Kim (Daniel Dae Kim) qui partent direction la planète Mars. Mais l'équipage va découvrir une fois dans l'espace qu'ils ne sont pas seuls dans le vaisseau. Ils découvrent un passager clandestin, Michael Adams (Shamier Anderson). Le problème, c'est qu'ils n'auront pas assez de ressources alimentaires pour tout le monde. Ils ne peuvent pas survivre à 4...

Et à la fin du thriller Le Passager n°4, qui est dans le top 10 Netflix, l'un des membres se sacrifie. Ils ont besoin d'un réservoir d'oxygène supplémentaire, et lors d'une tempête solaire, Zoe se dévoue pour sauver la vie de Michael et de ses coéquipiers. Elle va chercher le réservoir d'oxygène et le dépose en haut du vaisseau pour que quelqu'un vienne le prendre après la tempête solaire. Zoe laisse ainsi à l'équipage la capacité de poursuivre son voyage en toute sécurité. Et on la voit s'asseoir face aux étoiles, comme si elle acceptait son sort. Mais on ne la voit pas pour autant mourir. Alors est-elle morte ou va-t-elle survivre ?

Anna Kendrick et Daniel Dae Kim expliquent la fin du film Netflix

Des acteurs du casting se sont confiés à Collider sur cette fin. Et ils ont révélé quelle est la bonne réponse. Anna Kendrick, qui s'était fait connaître dans Twilight (elle avait avoué avoir mal vécu le tournage de Twilight), a ainsi révélé : "Je pense que oui - l'équipage arrive sur Mars !". Car l'actrice qui est aussi dans la saga Pitch Perfect (et s'était confiée sur Pitch Perfect 3) "suppose" que les 3 autres passagers vont survivre grâce au sacrifice de son personnage.

Idem pour Daniel Dae Kim, qui a déclaré : "Je pense que grâce aux actions de... vous savez, certains membres de notre équipage, le reste de l'équipage s'en sortira". Donc selon eux, Zoe est bien morte mais les 3 autres personnages seraient en vie grâce à son sacrifice.

L'affiche du film et la dernière ligne du scénario semblent confirmer la fin

Et en regardant l'affiche du film, on se dit qu'il y avait quand même un gros indice sur la fin. Sur l'affiche du Passager n°4, entre Michael (Shamier Anderson) et Zoe (Anna Kendrick), il est écrit en anglais : "Millions of miles from home, survival comes with sacrifice". Une fois traduit en français, ça donne ça : "A des millions de kilomètres de chez eux, la survie passe par le sacrifice". Ce qui laissait penser que Zoe allait se sacrifier pour sauver la vie de ce 4ème passager (et du reste de l'équipage au passage).