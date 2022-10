Le meilleur film fantastique de tous les temps revient sur Netflix dans une nouvelle interprétation radicale

Sorti en 1939, Le Magicien d'Oz est considéré par beaucoup comme LE meilleur film fantastique de tous les temps et se retrouve régulièrement tout en haut des classements des films à avoir absolument vu dans sa vie. Même si ces classements sont bien sûr toujours un peu subjectifs, on ne peut nier que Le Magicien d'Oz a toujours une signification très particulière pour le cinéma, même après plus de 70 ans. Son remake le plus récent, Rainbow, peut-il laisser une impression similaire ?

C'est exactement ce que vous pouvez voir par vous-même : Rainbow est désormais disponible sur Netflix. Mais ne vous attendez pas à un autre conte de fées réinventé comme Le Monde fantastique d'Oz de Sam Raimi sorti en 2013. Au lieu de cela, le réalisateur espagnol Paco León nous offre l'histoire de Dorothy Gale sous une forme complètement modernisée.

Rainbow, un voyage fou

"Ce n'est pas un film, c'est un voyage", dit la bande-annonce de Rainbow, dans laquelle les connaisseurs d'Oz devraient immédiatement découvrir un certain nombre de parallèles avec le classique adoré - la scène de la tornade ; le plan dans lequel les quatre personnages principaux traversent un champ ou encore la protagoniste, qui se lance audacieusement dans une aventure avec son ami le lion. Cette fois, c'est la recherche de sa mère qui la motive. Pendant ce temps, une femme louche et sinistre rode. Loin d'être monté ou mis en scène aussi pompeusement que le film de 1939 (ou le film de 2013), Rainbow vous promet néanmoins un festin visuel exubérant pour les sens.

En plus de la nouvelle venue Dora Postigo dans le rôle titre, Rainbow compte à son casting d'autres acteurs espagnols connus comme Rossy de Palma, Carmen Maura (Volver), Luis Bermejo et deux stars déjà vus dans des séries Netflix : Ester Expositó qui jouait Carla dans Elite et Hovik Keuchkerian qui incarnait Bogotá dans La Casa de Papel.

Article écrit en collaboration avec nos collègues de FilmStars.