Le Jeu de la Dame saison 2 : bientôt une suite ? Anya Taylor-Joy ne ferme pas totalement la porte

Depuis sa mise en ligne sur Netflix le 23 octobre 2020, Le jeu de la Dame (The Queen's Gambit en VO), ne cesse de faire parler d'elle. Que ce soit pour son intrigue, son univers, la performance remarquable d'Anya Taylor-Joy, son impact dans le monde réel (explosion des ventes de jeux d'échec) ou ses triomphes lors des cérémonies de récompenses, la mini-série créée par Scott Franck et Alan Scott est au coeur de toutes les discussions.

Une saison 2 pour Le jeu de la Dame ? Ce n'est pas au programme

De quoi motiver l'équipe à retrouver le chemin des plateaux de tournage afin de mettre en boite une saison 2 ? C'est la question qui a justement été posée à l'interprète de Beth Harmon. Malheureusement, malgré sa reconnaissance envers la passion du public pour Le jeu de la Dame, "C'est évidemment incroyablement flatteur de savoir que les gens veulent passer plus de temps avec ces personnages à qui l'on tient tant et à qui on a tout donné", Anya Taylor-Joy a confié auprès de Deadline qu'un tel projet n'était pas prévu.

La raison ? L'actrice l'a rappelé, cette fiction n'a jamais été pensée pour se poursuivre dans le temps, "Nous avons imaginé et tourné ça pour être une série limitée. Donc on est tous très surpris de voir les gens commencer à réclamer une saison 2". Et si elle a tout de même entretenu la flamme de l'espoir pour le futur, "Ceci étant dit, ne jamais dire jamais", une suite n'est clairement pas à l'ordre du jour, en témoigne son nouveau projet de film aux côtés de Scott Franck.

Une déception ? Difficile à dire. L'histoire du Jeu de la Dame ayant été pensée pour être racontée en 7 épisodes - ce qui a permis aux créateurs de mettre en scène de situations puissantes, marquantes et percutantes, on imagine mal une suite bénéficier d'une résonance identique sans se répéter.