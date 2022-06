Le Haut du panier : la star de NBA a recalé Netflix et Adam Sandler pendant des mois

Le Haut du panier, nouveau film avec Adam Sandler sur Netflix, a eu beaucoup de succès dès sa sortie et il s'agit du 4ème film le plus regardé actuellement sur la plateforme en France. L'acteur et comédien a fait appel à son sport favori puisqu'il tient le rôle d'un chercheur professionnel de basket-ball. Le film nous offre également l'apparition de vrais joueurs, comme Juan Hernangómez, qui a avoué au départ ne pas vouloir participer à la production.

Dans une interview à Variety, l'athlète espagnol qui joue Bo Cruz dans Le Haut du panier a déclaré que sa priorité avait toujours été sa carrière de joueur professionnel de basket. C'est pourquoi il n'a jamais été attiré par d'autres professions - y compris la possibilité d'être acteur dans un film d'Adam Sandler.

La star du basket a refusé pendant plusieurs mois de jouer dans le film de Netflix

Juan Hernangómez a révélé que son agent avait essayé qu'il apparaisse dans le film avant la pandémie mais qu'il avait refusé le rôle à l'époque en raison de sa carrière dans le sport. "J'étais concentré sur le basket à l'époque. Je lui ai dit non pendant cinq mois", a déclaré l'athlète de NBA (ligue professionnelle de basket en Amérique du Nord), actuellement joueur de l'Utah Jazz, à propos de ses refus.

Depuis, le monde a radicalement changé avec la pandémie et il a dû reconsidérer l'offre initiale pour la sortie d'un film avec Adam Sandler sur Netflix. Il n'était pas encore totalement convaincu de sa participation, mais le thème central de l'histoire a changé sa perspective et l'a fait s'aventurer en tant qu'acteur.

"Voilà qu'avec le Covid, fini le basket [qui a été paralysé pendant un moment] et je n'ai rien d'autre à faire. J'étais en quarantaine dans la maison de mon frère et je m'ennuyais. C'est ma soeur qui m'a poussé à passer l'audition [de Jet Alto]. C'est la seule bonne chose que le covid a apporté", a-t-il rappelé. Hernandez a trouvé chez Adam Sandler une personne amusante avec qui il a créé une bonne relation de travail. Cela a fait du film réalisé par Jeremiah Zagar une expérience agréable et, même s'il ne prévoit pas de construire une carrière d'acteur, il affirme que s'il y avait un autre film dans le futur avec Sandler et Zagar, il participerait sans y réfléchir deux fois. "Pour le moment, je suis concentré sur le basket, mais vous ne savez jamais. Je ne dirai jamais que je ne ferais rien. Si Adam et Jeremiah m'appelaient, je le ferais certainement", a-t-il conclu.

C'est quoi l'histoire du haut du panier sur Netflix ?

Dans Le Haut du panier, le recruteur, Stanley Beren (Sandler), ne vit pas un bon moment dans sa carrière. Exerçant son travail sans but, il ne croit plus qu'il pourra découvrir un nouveau talent. Mais une fois viré, il a un nouvel espoir. Le recruteur est enthousiaste quand il découvre par hasard le joueur amateur espagnol, Bo Cruz. Stanley le rencontre en jouant dans un parc dans la banlieue de Madrid. Possédant maintenant un nouvel objectif, Stanley a pour mission de préparer Bo à la NBA. Motivé à réveiller dans Bo toute la passion et le dévouement nécessaire pour se démarquer dans ce sport, le chasseur de têtes croit qu'ensemble, ils pourront atteindre des niveaux de succès très importants et marquer l'histoire.

Le Haut du panier est disponible sur Netflix.

Cet article a été écrit en collaboration avec AdoroCinema, nos collègues brésiliens, et Rose Cymes.