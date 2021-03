Le Grand Oral : "Pourquoi tant de haine contre les gros ?", Marie alerte sur la grossophobie (exclu)

Après les victoires de Bill François et d'Anna Vergiat, qui remportera l'édition 2021 du Grand Oral sur France 2 ? Pour juger les prestations des candidats de cette année, ce sont Michèle Bernier, Laurent Ruquier, Erik Orsenna et Jean-Pascal Zadi, récemment césarisé, qui forment le jury. Pour ce nouveau numéro, ce sont 10 personnes de 21 à 43 ans qui s'affrontent et parlent d'un sujet qui leur tient à coeur.

"Il y a des gens que la grossophobie détruit"

Dans notre diaporama, vous pouvez déjà découvrir en exclu l'une des prestations de la soirée, celle de Marie, 25 ans, journaliste et victime de grossophobie. Dans son discours, elle évoque les remarques, critiques et insultes auxquelles elle doit faire face tous les jours, que ce soit dans les transports, dans les magasins, chez les professionnels de santé ou bien dans ses relations amoureuses.

"Notre monde, il n'est pas fait pour les gros tas" déclare la candidate qui alerte aussi sur la détresse psychologique dans laquelle sont plongées les personnes en surpoids. "Il y a des gens que la grossophobie détruit" dit-elle. Marie veut donc avec son passage dans Le Grand Oral témoigner de cette "discrimination passée sous silence" : "De l'enfance à l'âge adulte, quand on est gros, on est discriminé, insulté, humilié".

