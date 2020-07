Le goût de la haine : ce nouveau film de Netflix vous donnera envie d'éteindre Internet

Il n'y a rien qui vous intéresse au cinéma actuellement ? Netflix est là pour vous. Ce mercredi 29 juillet, la plateforme mettra en ligne le film Le goût de la haine signé Jan Komasa (Corpus Christi), un thriller aussi malsain que flippant porté par Maciej Musialowski, qui fera passer Joe de You pour un ange.

Un démon 2.0 qui ruine des vies

Tomasz (Maciej Musialowski) n'est pas un jeune homme comme les autres. Prêt à tout pour ramener à la réalité les riches et ceux qui réussissent, il intègre une entreprise très louche qui a pour objectif de ruiner les réputations en ligne des gens. Invention de rumeurs, création de fausses histoires, incarnation de trolls sur les réseaux sociaux, il met son sadisme et son talent au service de la destruction.

Mais ce n'est pas tout, Tomasz - qui semble bien plus se rapprocher du robot sans émotion que de l'être humain au grand coeur, a également pour rêve de charmer Gabi, une fille dont il est amoureux depuis des années. A cette occasion, il met en place ses plus belles techniques de stalkage et de détournements en profitant du chaos qu'il crée lui-même afin de l'attirer dans ses filets. Pour faire simple, Tomasz est un démon des temps modernes capable de manipuler n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand.

Préparez-vous à détester Internet

Pourquoi ce film vous donnera envie d'éteindre Internet ? C'est bien simple, là où Black Mirror nous met régulièrement en garde contre les nouvelles technologies, Le goût de la haine va de son côté nous plonger dans l'envers (sombre) du décor du Net et nous prouver à quel point il est facile de détruire la vie des gens et comment, même en n'ayant rien à se reprocher, on peut se faire piéger et vivre un véritable enfer 2.0.

Comme le décrit le site Techquila, "Les réseaux sociaux sont un endroit très effrayant et Tomasz est la raison pour laquelle vous pensez ça. Vous êtes capables de vous sentir désolé pour lui pendant une seconde, et l'instant d'après il va faire quelque chose de si dérangeant que vous voudrez tout débrancher et vous cacher quelque part". Le goût de la haine, c'est le rappel d'une réalité que l'on aime trop souvent oublier : Internet, ce n'est pas le monde des Bisounours, personne n'est à l'abri d'une terrible manipulation. Préparez-vous à une claque.