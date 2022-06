Le Flambeau : une suite déjà en préparation ? Jonathan Cohen partant... à une condition

Une saison 3 pour La Flamme / Le Flambeau

Tandis que La Flamme diffusée en 2020 était un remake de la série américaine Burning Love, la saison 2 de la série de Canal+ intitulée cette fois Le Flambeau est totalement inédite et sortie tout droit du cerveau de Jonathan Cohen et son équipe. Un simple détail ? Pas du tout. A travers cette émancipation, l'équipe de la comédie - qui détourne cette fois-ci les codes de Koh Lanta, a en effet ouvert les portes d'un concept qui pourrait la voir continuer à parodier d'autres programmes emblématiques de la télévision.

Que ce soit Pékin Express, Star Academy, Secret Story ou encore Top Chef, ce ne sont pas les émissions qui manquent pour plonger l'emblématique Marc dans de nouvelles aventures aussi WTF que délirantes. Oui, on a tous envie de voir l'ex-Bachelor se persuader qu'il est un meilleur Chef que Philippe Etchebest ou se prendre la tête H24 avec Anne dans la maison des secrets.

Jonathan Cohen ouvert à une suite, mais...

Alors, ce fantasme est-il possible ? Pour l'heure, la réponse est... peut-être que oui, peut-être que non. Comme l'a récemment confié Jonathan Cohen à Télé-Loisirs, la porte à une suite n'est pas fermée, mais il faudra attendre l'heure du bilan côté audiences pour connaître la direction à prendre, "On verra si la saison 2 plaît au public parce ce que c'est ça le plus important. Si c'est le cas, pourquoi pas, si non, on arrêtera là." Le comédien l'a précisé, il n'a aucunement envie de continuer l'aventure si les fans sont moyennement chauds pour le suivre, "En vrai, ça dépend beaucoup de l'envie du public. On ne va pas se mentir, c'est ça qui compte."

Un état d'esprit surprenant ? Pas tant que ça. Si La Flamme / Le Flambeau sont extrêmement drôles et laissent entendre des tournages mémorables, Jonathan Cohen a confessé que la préparation de la série n'était en réalité pas toujours une partie de plaisir. "C'est trop de travail. On n'imagine pas ce que ça coûte de faire une telle série, dans des délais aussi serrés, a-t-il admis. Si je continue, je vais y laisser ma santé".

Bref, vous l'aurez compris, il va falloir envoyer plus de love à Jonathan Cohen qu'Alexandra à Marc pour le convaincre d'imaginer une saison 3 ! A vos tweets.