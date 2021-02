Laurent Correia dragué par ses abonnées, Jazz pousse un coup de gueule

Après avoir traversé une énorme zone de turbulences en fin d'année 2020 suite à une histoire de tromperie, Jazz et Laurent Correia de la JLC Family semblent aujourd'hui plus complices et soudés que jamais. La preuve, le père de Chelsea et Cayden a récemment révélé être prêt à accueillir un nouvel enfant.

Jazz en colère contre les abonnés de Laurent Correia

Néanmoins, si le couple va mieux à ce jour, il ne peut clairement pas remercier le public pour ça. Comme vient de le faire remarquer Jazz à l'occasion d'une story sur Snapchat, certaines personnes n'hésitent pas à avoir des comportements totalement honteux à leur encontre.

Il y a quelques jours, Laurent s'est en effet affiché torse-nu sur ses réseaux sociaux. Le problème ? Jazz l'a fait remarquer en partageant publiquement une réponse d'une abonnée de son mari, son corps en a visiblement fait fantasmer plus d'un(e), au point de s'attirer des remarques déplacées comme "Il fallait nous montrer plus bas". Et forcément, il n'en fallait pas plus pour énerver la soeur de Eva Queen, encore touchée par l'infidélité de son compagnon.

Aussi, toujours sur Snapchat, Jazz n'a pas hésité à pousser un coup de gueule sorti tout droit de son coeur, "Voilà le genre de messages que reçoit mon mari ! Certaines femmes d'aujourd'hui me dégoûtent ! Il est marié et père de 2 enfants mais non, aucun respect."

On ne sait pas si cette colère va mettre fin à ce comportement des abonnées, mais une chose est sûre, Jazz veille au grain et ne compte pas partager son mari.