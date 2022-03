Laure (Mariés au premier regard) évoque son opération esthétique ratée : "J'avais des trous..."

Laure et Matthieu font partie des candidats phares de la dernière saison de Mariés au premier regard, bientôt de retour sur M6. Depuis leur participation, leur mariage a bien tenu et ils sont même devenus parents d'une petite fille prénommée Lya. La jeune maman est très présente sur les réseaux sociaux et est suivie par plus de 537 000 personnes sur son compte Instagram. Ce vendredi 4 mars 2022, elle a révélé en story avoir eu recours à une opération esthétique : le microblading. Une technique de maquillage permanent qui a pour but de redessiner les sourcils grâce à des pigments placés sous la peau, à l'aide d'un stylo métallique et de nano-aiguilles. Malheureusement pour elle, l'opération n'a pas eu le résultat escompté

Une opération complètement ratée

"Pour les curieux. Il y a 6/7 ans, j'ai fait un microblading complètement raté (forme trop stricte et couleur trop foncée). Je n'avais même pas fait les retouches qu'il faut normalement faire au bout de 3 semaines car j'avais peur que ce soit encore pire... avant le confinement, j'avais fait une séance de détatouage... J'avais des trous et la couleur avait viré au bleu... Vraiment pas top" explique-t-elle.

Cette mauvaise expérience n'a visiblement pas découragé Laure, puisqu'elle a récemment retenté sa chance. Mais cette fois, elle s'est tournée vers un institut qui lui a paru plus rassurant : "Elle (l'esthéticienne, ndlr) m'a dit qu'elle serait capable de rattraper la couleur et la forme. Comme je connaissais le salon et sa réputation, j'ai décidé de lui faire confiance et de me lancer. Le résultat va bien évidemment évoluer dans les prochains jours et s'éclaircir mais je vois déjà que la forme est bien mieux et que la couleur est plus douce ! Hâte de voir ce que ça donnera", déclare-t-elle. On espère que, cette fois-ci, elle n'aura pas de mauvaises surprises !