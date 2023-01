Last Light : la série a-t-elle vraiment été tournée en France ? Joanne Froggatt répond (Interview)

Que ferions-nous si une crise sans précédent avait lieu et que le monde entier se retrouvait sans électricité ? C'est la question à laquelle tente de répondre la série Last Light, disponible dès maintenant sur Prime Vidéo. Basée sur le roman du même nom d'Alex Scarrow, elle suit l'histoire d'une famille dont les membres sont dispersés à travers plusieurs pays quand survient le pire. Le père, Andy (Matthew Fox) est coincé au Moyen-Orient, la mère, Elena (Joanne Frogatt) et leur fils sont à Paris, où ce dernier doit subir une opération déterminante, et leur fille ado est en Angleterre. Réussiront-ils à se retrouver ?

Last Light a été présentée en avant-première en juin dernier au Festival de télévision de Monte-Carlo et faisait partie de nos coups de coeurs de l'édition 2022. Nous avons pu y rencontrer Joanne Froggatt, qui incarne Elena, la mère de famille. La star vue aussi dans Downton Abbey et la série Liar a donné une interview à PRBK.

"La série est encore plus pertinente que ce à quoi on s'attendait"

PRBK : Pouvez-vous nous décrire Last Light en quelques mots ?

Joanne Froggatt : C'est une série très excitante, remplie d'action, de surprises et de suspense. Et en même temps, cette série est très pertinente. On raconte l'histoire d'une attaque éco-terroriste qui menace toute l'infrastructure du monde entier. Elle montre à quel point nous sommes dépendants du pétrole en tant que communautés. La guerre en Ukraine l'a montré récemment. Malheureusement, la série est encore plus pertinente que ce à quoi on s'attendait.

Qui est votre personnage ?

J'incarne Elena, une mère de famille. Elle a deux enfants : une ado, Laura, et un petit garçon de 8 ans, Sam, qui a une maladie dégénérative des yeux. Elle est mariée à Andy, qui est joué par Matthew Fox. Au début de l'histoire, elle va partir en France pour accompagner son fils pour une opération alors qu'Andy est appelé pour aller au Moyen-Orient pour son travail, il travaille pour une entreprise spécialisée dans le pétrole. Elena se sent abandonnée par Andy, leur relation est un peu compliquée. Il y a une attaque terroriste qui cause le chaos partout dans le monde, qui provoque des coupures d'électricité, plus rien ne fonctionne. Tous sont éparpillés dans des pays différents et ils essaient de se retrouver.

Comment s'est passé le tournage avec Taylor Fay qui joue votre fils ?

Avec certains enfants, c'est assez difficile de jouer la comédie car c'est parfois leur première expérience sur un tournage et certains n'aiment pas ça et ils ne peuvent pas le savoir avant d'y être. Ou bien ils n'aiment pas être là. C'est difficile pour eux et pour tout le monde. C'est toujours un peu stressant de travailler avec un enfant. Encore plus sur Last Light car je savais que lui et moi, on aurait beaucoup de scènes ensemble. S'il n'avait pas passé un bon moment ou qu'il n'avait pas aimé, ça aurait été compliqué.

Mais Taylor qui joue Sam était incroyable. J'ai adoré travailler avec lui. Il ne s'est pas plaint une seule fois. Je ne crois pas l'avoir entendu souffler une seule fois sur tout le tournage. Il voulait toujours être là. Il détestait que sa mère vienne le chercher pour faire sa pause ou bien qu'elle le ramène à la maison. Il a très bien écouté, je pouvais voir que tout ça l'intéressait beaucoup. Je lui avais dit dès le départ qu'il pouvait tout me demander et il m'a posé beaucoup de questions. Il est très intelligent et, dès qu'on lui expliquait un truc, il demandait : "Pourquoi on fait ça ?" et je lui expliquais, puis il faisait la prise.