Lady Gaga révèle être tombée enceinte après son viol : ses nouvelles confidences chocs

La santé mentale est un sujet important dont on parle enfin de plus en plus aujourd'hui ! Certaines stars, comme Suga du groupe BTS, Justin Bieber, Selena Gomez, Camila Mendes (Riverdale) et Dixie D'Amelio, n'hésitent d'ailleurs pas à témoigner publiquement sur leur combat contre les troubles psychologiques et la dépression. Oprah Winfrey et le Prince Harry, eux, ont décidé d'y consacrer un docu-série poignant, intitulé The Me You Can't See, sur Apple TV+.

Lady Gaga victime de viol, ses nouvelles révélations

Un docu-série dans lequel des personnes inconnues et connues (telles que Glenn Close et Lady Gaga) se confient sur leur santé mentale fragile. Lady Gaga livre aussi de nouvelles confidences choquantes sur le viol dont elle a été victime à l'âge de 19 ans : "Je travaillais déjà dans l'industrie et un producteur m'a dit : 'Enlève tes vêtements'. J'ai répondu non et je suis partie. Ils ont alors menacé de brûler toute ma musique. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils n'ont pas arrêté de me demander, j'étais comme paralysée. Je ne m'en souviens pas."

L'agression a ensuite eu lieu : "J'ai d'abord ressenti une douleur intense, puis je suis devenue engourdie. Et puis j'ai été malade pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines après, et j'ai réalisé que c'était la même douleur que j'ai ressentie lorsque la personne qui m'a violée m'a déposée enceinte dans un coin. Chez mes parents, je vomissais. J'en étais malade, d'avoir été violée. Je me suis enfermée dans un studio pendant plusieurs mois. J'ai eu un vrai choc post-traumatique Pendant quelques années, je n'étais plus la même fille", raconte Stefani Germanotta, de son vrai nom, dans l'épisode 1 de The Me You Can't See.

"Ce que je ressens quand je ressens de la douleur était ce que je ressentais après avoir été violée. J'ai eu tellement d'IRM et de scans où ils ne trouvaient rien, mais ton corps, lui, se souvient. J'ai déjà pensé à mourir, je me suis déjà demandé si j'allais mettre fin à mes jours, mais j'ai appris des moyens de m'en sortir", confie Lady Gaga.