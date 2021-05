Suga (BTS) se confie sur sa santé mentale et comment les fans l'aident à rester positif

Camila Mendes (Riverdale), Dixie D'Amelio, Demi Lovato, Justin Bieber, Selena Gomez, Nessa Barrett, Madelaine Petsch... toutes ces stars brisent le tabou des troubles psychologiques ou encore de la dépression avec leurs témoignages sur leur santé mentale fragile. Elles n'ont pas honte d'en parler publiquement et grâce à elles, certaines personnes trouvent aujourd'hui le courage de demander de l'aide. Suga, du groupe BTS, a lui aussi décidé de s'exprimer sur son combat contre les émotions négatives.

"C'est dangereux", Suga se livre sur sa santé mentale

Le chanteur sud-coréen, qui a déjà dénoncé les clichés sur la santé mentale, a notamment confié en interview avec Bustle : "En plus du moi célèbre et idole des jeunes, il y a le moi faible. C'est dangereux, la dépression, les TOC. Ça revient de temps en temps. Même si je suis à l'aise maintenant et que je me sens bien, ça peut revenir par cycle, d'un an ou un an et demi. Je pense que pour tout le monde, ces émotions ne sont pas quelque chose que l'on doit cacher. On doit les exprimer et en parler. Quelles que soient les émotions que je ressens, je suis toujours prêt à les exprimer maintenant, comme je l'ai toujours fait."

Malgré la présence de ses troubles psychologiques et ses rechutes, Suga trouve toujours du réconfort et du soutien auprès de ses fans, la team ARMY : "Quand j'entends les gens dire que ma musique les réconfortent et les consolent, ça me fait vraiment du bien. C'est encouragent. Même si je suis toujours une thérapie, je me sens beaucoup mieux que par le passé."