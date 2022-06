Lacrim bloque l'autoroute pour un clip avec Many GT du gang des Dalton : il risque gros !

Lacrim était de passage à Lyon ce dimanche 19 juin 2022. Le rappeur, qui a clashé Jazz et Laurent Correia, est venu tourner un clip avec avec Many GT, le leader du gang des Dalton, un collectif de rappeurs lyonnais connu pour ses rodéos urbains. Le tournage a d'abord eu lieu dans le quartier de Mermoz. Les deux hommes sont apparus au volant d'une Lamborghini orange et d'une Ferrari rouge. Ils ont ensuite pris la route direction l'A43 entre Lyon et Grenoble, accompagnés de plusieurs grosses cylindrés et de motos en Y.

Lacrim et Many GT bloquent l'A43

Le cortège s'est arrêté en plein de milieu de l'autoroute. La circulation n'a été bloquée que quelques minutes, mais ce tournage sauvage est bien illégal. D'après Le Progrès, les forces de l'ordre n'ont pu interpeller personne car tout le monde a pris la fuite très rapidement.

Many GT est un habitué de ce genre de rodéos. En août 2021, il a été condamné à 9 mois de prison ferme suite à sa participation à des rodéos urbains pour des tournages de clips. Il comptait déjà 14 condamnations sur son casier judiciaire... Une nouvelle risque donc s'ajouter. Lacrim, qui joue dans la première saison Validé, a lui aussi connu plusieurs passages en prison.