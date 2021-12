La raclette ultime ? Ce calculateur va vous aider à avoir le dosage parfait

Oubliez le retour de Benzema en équipe de France, le véritable événement du moment c'est bien évidemment le retour de la raclette dans nos assiettes. En effet, même si l'hiver n'est pas encore arrivé, tout le monde a déjà commencé à profiter du froid actuel qui nous oblige à nous cacher derrière des gros pulls et grands manteaux pour se gaver de fromages et patates sans craindre la moindre culpabilité. Après tout, les bonnes résolutions et le sport, on verra en janvier 2022.

La raclette, reine du gaspillage ?

Cependant, si la raclette est toujours LE plat ultime pour se réchauffer autant que se faire kiffer, il est également le plus frustrant. Et pour cause, qui a déjà réussi à organiser une raclette sans se retrouver avec des restes à ne plus savoir quoi en faire ?

Oui, c'est presque devenu une tradition malgré-nous, le lendemain d'un bon repas entre potes (ou en solo, n'ayons pas honte) on se retrouve toujours avec 5 pommes de terres mi-cuites, mi- écrasées, un paquet et demi de différents fromages (dont une grande partie concerne celui au poivre qui est surcoté) et des morceaux de jambon déchirés dans tous les sens à côté d'un paquet entier de Rosette que personne n'a osé toucher.

Le site ultime pour une raclette réussie

Un bon gâchis quand on sait qu'après une véritable raclette réalisée dans les règles de l'art, plus personne n'est censé avoir faim pendant deux jours le temps que notre ventre nous autorise à nouveau à boutonner notre pantalon, mais qui est heureusement sur le point de prendre fin.

La raison ? Il existe désormais LE site ultime imaginé pour nous aider dans notre organisation. Oui, sur raclette.world, il est maintenant possible de connaître avec précision la liste des ingrédients à acheter en fonction du type de personnes présentes (adultes, enfants), du nombre d'invités, des ingrédients souhaités et, bien évidemment, de notre appétit. Simple mais efficace, ce calculateur magique nous donne les clés pour que notre plaisir gustatif ne se transforme pas en gaspillage alimentaire !

Avoir bonne conscience en mangeant une raclette ? La preuve que les miracles existent...