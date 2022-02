Là-haut : cette théorie sur Carl va vous briser le coeur

Vous pensez tout connaître de vos films favoris ? Pourtant, une théorie et toute votre perception peut changer en un instant. Même du côté des films d'animations, certaines théories peuvent nous donner une autre vision. Après la théorie sur La Reine des Neiges ou bien celle sur le père d'Andy dans Toy Story, en voici une autre qui va vous surprendre.

On ne se remet pas de cette théorie déchirante sur Carl dans Là-haut

On ne va pas se le cacher, on a tous déjà pleuré devant Là-haut, notamment lors des 10 premières minutes où l'on revit le passé de Carl et la mort de sa femme. Comme si on n'avait pas déjà lâché nos meilleures larmes face aux images, une théorie est là pour nous enfoncer dans la dépression. Elle n'est peut-être pas nouvelle mais elle nous brise le coeur à chaque fois : selon certains, Carl serait en fait mort au tout début du film.

Des internautes sont persuadés que Carl meurt dans son sommeil au début du long métrage. Son aventure vers les chutes du paradis serait en fait la représentation de sa transition vers l'au-delà. Russell, le jeune scout, serait en fait un peu l'ange-gardien de Carl qui l'aide à accepter le fait de ne pas avoir eu d'enfant. Via cette aventure, Carl quitte donc le monde des humains pour les chutes du Paradis qui seraient donc réellement le paradis. On aurait préféré une théorie plus joyeuse !