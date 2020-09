La Daronne : 3 bonnes raisons d'aller voir Isabelle Huppert flic et dealeuse à Barbès

Après Catherine Deneuve cet été dans Terrible Jungle avec Vincent Dedienne et Jonathan Cohen, c'est Isabelle Huppert qui s'amuse dans un rôle à contre emploi et inattendu. La star de Elle, La Pianiste, Frankie que l'on a pu aussi apprécier dans la série Dix Pour Cent se transforme en trafiquante de drogue voilée. Et c'est drôle !

Dealeuse en djelabba

Interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stups, Patience Portefeux vit seule, modestement et discrètement dans un quartier parisien prisé par les Chinois. Mais quand elle apprend que l'un des trafiquants pris en filature par son service est le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer, elle décide de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic....

Isabelle Huppert en Nancy Botwin (la série Weeds) du cinéma français ? Il y a un peu de ça dans La Daronne, comédie décalée et insolente.

Isabelle Huppert stupéfiante

Isabelle Huppert en djellaba, lunettes de soleil fashion, méga chaîne en or, foulards en soie, parlant l'arabe à la Goutte d'Or ? Le cadre parait improbable et pourtant. L'actrice porte le film avec le talent qu'on lui connait. Il y a longtemps qu'Isabelle Huppert n'avait pas laissé libre court à sa fantaisie de la sorte. "Je trouvais décalé d'envoyer Isabelle Huppert dans un monde qui n'est du tout le sien et dans lequel on l'imagine mal a priori", raconte le réalisateur Jean-Paul Salomé à 20 Minutes.

Une équipe de choc

Si La Daronne fonctionne autant c'est aussi grâce à l'alchimie entre son actrice principale et les autres rôles. Il serait injuste de ne pas citer Hippolyte Girardot (Le Bureau des Légendes), Farida Ouchani (Ramdam, Prendre le Large) ou encore Liliane Rovière (que l'on connait tous pour ses rôles dans Dix Pour Cent et Family Business).

La Daronne, actuellement au cinéma.

