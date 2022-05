La Chronique des Bridgerton saison 3 : cette intrigue problématique du livre ne sera pas dans la série

La Chronique des Bridgerton se détache (un peu) des romans. Après les nombreuses différences dans l'histoire d'Anthony et Kate, joués par Jonathan Bailey et Simon Ashley dans la saison 2, la série a décidé de bouleverser l'ordre des livres. Si Benedict (Luke Thompson) est le héros du troisième roman de la saga, ce sont finalement Colin et Penelope, stars du 4ème livre, qui seront au coeur de la saison 3. Si cette suite devrait être plus proche du roman selon Nicola Coughlan, on sait déjà qu'une intrigue ne sera pas présente dans le show.

Pas de perte de poids pour Penelope, contrairement au livre

Dans la version livre, l'histoire de Colin et Penelope se déroulent 10 ans après le mariage d'Anthony et Kate. Il y est d'ailleurs clairement expliqué qu'entre temps, Penelope a perdu du poids. "Elle pesait une douzaine de kilos de trop" peut-on lire dans le roman. Et ce n'est qu'après cette transformation physique que Colin (Luke Newton) tombe amoureux d'elle. Une intrigue problématique pour de nombreux lecteurs mais bonne nouvelle : elle n'existera pas dans la série.

Dans une interview donnée à Variety, Jess Brownell qui succède à Chris Van Dusen en tant que showrunner a assuré que le personnage ne va pas perdre du poids pour la saison 3. "Nous pensons que Penelope est sublime et je ne pense pas que cela fasse partie de son histoire. Le fait qu'elle est timide est plus lié à son niveau d'assurance plutôt qu'à son physique" a-t-elle assuré.

Pas d'intrigue LGBTQ+ à venir

En plus de se confier sur cette intrigue, la nouvelle boss de Bridgerton a aussi évoqué la possible inclusion d'une intrigue LGBTQ+. Enfin, elle a plutôt botté en touche à ce sujet. "En ce moment, je suis focalisée sur Pen et Colin et comment nous allons raconter leur histoire mais peut-être que plus tard nous pourrons en parler" a-t-elle déclaré.