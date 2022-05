La Chronique des Bridgerton saison 2 : saviez-vous que Kate est inspirée d'une vraie reine ?

Après Simon et Daphné, ce sont Anthony et Kate qui se sont retrouvés au centre des épisodes de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Le personnage joué par Simone Ashley existe bien dans la saga littéraire de Julia Quinn mais est différent : dans la série, Kate change de nom de famille et débarque d'Inde. Au fil des épisodes, on retrouve de nombreuses références à la culture indienne.

Kate Sharma est inspirée d'une reine

Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que le personnage de Kate Sharma qui sera de retour dans la saison 3 est en réalité inspiré par une vraie reine ! Pour construire l'héroïne jouée par Simone Ashley, les scénaristes de La Chronique des Bridgerton ont apporté quelques modifications au personnage comme par exemple un changement de son prénom (elle s'appelle Katharine dans les livres et Kathani dans la série). L'équipe de la série a travaillé en collaboration avec Priya Atwal, historienne et spécialiste des relations entre l'Angleterre et l'Asie. Elle a aidé les scénaristes à construire l'histoire de la famille Sharma et, comme l'a dévoilé le créateur Chris Van Dusen à Teen Vogue, s'est basée sur l'histoire d'une vraie reine pour créer Kate.

Il s'agit de Bazai Bai, qui a vécu au XIXème siècle en Inde et a été la Reine du Royaume de Scindia. "C'était une reine qui était très douée pour l'équitation, qui chevauchait à califourchon comme les hommes, jamais en amazone, elle était douée avec les épées et pouvait aussi se débrouiller avec un fusil" a confié le showrunner. C'est en se basant sur cette vraie reine que les scénaristes ont donc développé le personnage de Kate !