La Chronique des Bridgerton saison 2 : nouvel indice sur la date de sortie ?

Après l'histoire d'amour entre Daphné (Phoebe Dynevor) et Simon (Regé-Jean Page), la suite de La Chronique des Bridgerton va coller aux romans écrits par Julia Quinn et se concentrer sur un autre membre de la fratrie à savoir Anthony (Jonathan Bailey). Décidé à se marier, il va jeter son dévolu sur le "diamant de la saison", Edwina Sharma (Charithra Chandran). Une chose qui ne va pas vraiment plaire à la soeur aînée de cette dernière, Kate (Simone Ashley). Le premier extrait dévoilé en septembre donnait le ton et ça s'annonçait électrique entre eux ! On sait depuis que le tournage est terminé et que les premiers épisodes sont déjà prêts. Et les rumeurs continuent concernant la date de sortie.

La Chronique des Bridgerton saison 2 disponible en avril ?

Une seule certitude pour le moment : la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera disponible sur Netflix en 2022. Et si la date approximative avait fuité ? Bon, pas de quoi s'affoler puisque ça ne sort pas d'une source sûre mais les fans pensent avoir en partie découvert la date de sortie grâce... à la nouvelle édition du livre. Comme pour le 1er roman de Julia Quinn, Anthony (The Viscount Who Loved Me en VO) va être réédité aux couleurs de la série. La publication est prévue pour le 15 mars prochain aux Etats-Unis. Lors de la saison 1, le livre avait été republié le 1er décembre alors que la série était sortie le 25 décembre. Certains internautes pensent que la suite de la saison 2 de la série pourrait donc être dispo mi-avril 2022. Une info à prendre évidemment avec des pincettes puisque Netflix n'a rien annoncé pour le moment.

Une suite "scandaleuse" et très sexy en approche

Après l'annonce du renouvellement pour une saison 2, Jonathan Bailey avait assuré que la suite de la série serait toujours aussi sexy et il n'aurait visiblement pas menti. Le Daily Mail qui a publié des photos de la soirée organisée pour fêter la fin du tournage de la deuxième saison a de nouveau teasé ce qui nous attend et ce sera plus hot que jamais selon une source anonyme. Cette personne a notamment indiqué que la saison 2 devrait choquer les téléspectateurs avec une scène de sexe complètement "scandaleuse". "Si vous pensiez que la saison 1 était désinhibée, attendez de voir celle-ci" a expliqué cette personne. De quoi nous donner encore plus envie de voir la suite !