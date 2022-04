La Chronique des Bridgerton, le spin-off : un membre de l'équipe viré pour harcèlement et comportement abusif

Depuis le 25 mars, vous pouvez découvrir la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sur Netflix. Les huit nouveaux épisodes centrés sur Kate et Anthony ont déjà séduit les abonnés et la série a battu un nouveau record de visionnage. Pour prolonger le plaisir - et le succès - la plateforme a commandé des saisons 3 (découvrez les premières infos sur la suite) et 4 mais aussi une série dérivée créée par Shonda Rhimes. Le casting a été dévoilé et on y retrouvera trois actrices de Bridgerton.

Un employé viré pour harcèlement et comportement abusif

Selon The Sun, la production du spin-off de La Chronique des Bridgerton aurait mal commencé, forçant Netflix à intervenir. En cause ? Un employé, plus précisément le chef décorateur engagé sur le show, aurait été viré par la plateforme à la suite d'accusations de harcèlement et de comportement abusif. Des sources proches du tournage ont confié que l'homme aurait "franchi la limite" avec certains de ses collègues.

Les rumeurs de harcèlement n'auraient pas tardé à revenir aux oreilles des producteurs qui auraient mis en place un système de dénonciation anonyme, qui aurait ensuite mené au renvoi du chef décorateur. "Il y a eu plusieurs soucis sur le tournage et certains membres de l'équipe ont exprimé des inquiétudes suite à divers incidents" a rapporté une source à The Sun. Netflix a confirmé à Deadline que l'homme n'est désormais plus employé sur la série mais n'a pas confirmé les raisons de son renvoi. L'homme n'est pas un débutant et a déjà travaillé sur plusieurs séries britanniques comme Doctor Who, précise The Sun.