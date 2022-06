La Chronique des Bridgerton : Ruby Barker revient sur sa dépression après avoir été hospitalisée

Alors que les saisons 1 et 2 sont de La Chronique des Bridgerton sont dispos sur Netflix, et que les fans attendent déjà la saison 3 qui sera sur Colin Bridgerton, Ruby Barker qui joue Marina Thompson est revenue sur sa dépression. L'actrice a révélé récemment avoir des problèmes de santé mentale à gérer et a été hospitalisée. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, elle est revenue sur cette période compliquée pour elle.

"J'ai hâte de voir ce que me réserve l'avenir, je fais ce qu'il faut pour aller bien, je suis dans un bel environnement en ce moment pour prendre du temps pour moi, me détendre et respirer" a annoncé Ruby Barker, "Sortir, faire des promenades, parler à ses proches, essayer de ne pas s'ostraciser, c'est un très grand pas. Si j'avais un conseil à me donner à moi-même, je me dirais simplement : 'Écoute, tout n'est pas sombre, même quand tu touches le fond'".