La Casa de Papel, Stranger Things, Peaky Blinders... Top 15 des séries surcotées d'après le public

Il existe tellement de séries à la télé ou en streaming, de tous les genres différents (policier, comédie, animation, fantastique...), qu'il est parfois difficile de faire un choix quand on souhaite en découvrir une nouvelle. Aussi, par réflexe, on a toujours tendance à se diriger vers les séries qui font le plus parler et qui se retrouvent régulièrement au coeur de toutes les discussions.

Après tout, si elles ont le droit à autant de hype, c'est parce qu'elles sont forcément géniales, non ? Malheureusement, ce n'est pas aussi simple et le match est loin d'être évident. Comme l'a découvert le site OnBuy à travers sa nouvelle enquête, plus une série est louée pour ses qualités, plus elle a de chance de décevoir les nouveaux spectateurs.

Les séries trop souvent survendues

Dans un premier temps, OnBuy a interrogé 3249 personnes afin d'établir une liste de 15 séries qu'elles estiment être survendues en permanence. Puis, l'équipe s'est ensuite rendue sur IMDB afin d'y lire les critiques de chacune d'entre elles et découvrir lesquelles étaient les plus régulièrement accolées au mot "surcotée".

Résultat ? Le n°1 de ce classement avec 39% d'avis la jugeant survendue n'est pas la série la plus connue, puisqu'il s'agit de... Ozark. Néanmoins, il est vrai qu'avec ses nombreuses nominations aux Emmy Awards, son casting 5 étoiles composé de Jason Bateman, Laura Linney et Julia Garner, ou encore ses comparaisons avec Breaking Bad, cette fiction dramatique de Netflix attire forcément l'oeil et fait monter les attentes au moment d'appuyer sur 'lecture'.

Et ensuite ? Le podium est complété par Stranger Things (36% ) et La Casa de Papel (32%). Ici, pas de surprise, les deux séries créant le buzz à chaque sortie d'une nouvelle saison, au point parfois de provoquer une certaine overdose.

La dure vie des comédies

A noter que ce classement met également en valeur la difficulté des comédies à rallier tout le monde. On le sait, il est plus difficile de faire rire un même groupe, la faute aux différents types d'humour et aux préférences de chacun, que de faire pleurer à travers une scène qui pourra logiquement résonner auprès de tous. De fait, on y retrouve énormément de comédies cultes comme How I Met Your Mother (31%), Parks and Recreation (30%), The Office (29%), Friends (27%) ou encore Community (23%).

Néanmoins, que les créateurs de ces séries se rassurent, malgré un tel classement, les notes moyennes réelles attribuées à ces séries sur IMDB restent excellentes. En effet, la moins bien notée de ces fictions a tout de même le droit à un 8,1/10, tandis que la mieux notée bénéficie d'un 9,5/10.

Les séries jugées surcotées par le public :

1) Ozark (39%)

2) Stranger Things (36%)

3) La Casa de Papel (32%)

4) How I Met Your Mother (31%)

5) Black Mirror (31%)

6) Parks and Recreation (30%)

7) The Office (29%)

8) The Crown (28%)

9) Friends (27%)

10) Cobra Kai (24%)

11) Community (23%)

12) Peaky Blinders (21%)

13) Breaking Bad (18%)

14) The Queen's Gambit (16%)

15) Lucifer (15%)