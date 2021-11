La Casa de Papel saison 5, partie 2 : Tokyo de retour ? L'équipe sème le doute

Une page va bientôt se tourner. Après une première partie de 5 épisodes mise en ligne le 3 septembre dernier, La Casa de Papel prend définitivement fin. C'est ce vendredi 3 décembre que Netflix met en ligne les 5 derniers épisodes qui s'annoncent explosifs si on en croit la bande-annonce. Le trailer semblait d'ailleurs possiblement teaser un retour (en voix-off) pour Tokyo (Úrsula Corberó) malgré sa mort tragique à la fin de l'épisode 5.

Un retour possible pour Tokyo ?

Alors, Tokyo sera-t-elle de retour malgré sa fin déchirante ? Pour l'instant, l'équipe de La Casa de Papel n'a rien confirmé mais sème plus que jamais le doute. Lors d'une conférence avec la presse espagnole, l'équipe du show a une nouvelle fois évoqué de façon détournée ce possible retour. Comment ? En demandant à Úrsula Corberó ce qu'elle voudrait voir si son personnage revenait dans la série. "J'aimerais qu'il y ait beaucoup de danse, de la fête" a confié l'actrice. Mais Tokyo pourrait aussi revenir en voix-off, elle qui est la narratrice de la série. Bref, ce ne sont pas les possibilités qui manquent... Rendez-vous dans quelques jours pour savoir si on reverra (ou pas) la braqueuse.

Les fans vont adorer la fin selon les acteurs

En attendant de le savoir, les acteurs ont également teasé la fin qui devrait plaire aux fans. C'est en tout cas ce qu'assure Pedro Alonso alias Berlin. "Nous savons que ça ne va pas décevoir les fans de la série, qu'ils vont adorer. Ce qui arrive est très puissant" confie l'acteur. Quant au créateur Alex Pina, il tease une fin encore plus émouvante. "C'est un voyage au coeur des sentiments qui vont nous connecter avec ces adieux" a-t-il confié. On n'est pas prêts...