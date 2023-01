L'un des dessins animés les plus cultes des années 90 va avoir le droit à une nouvelle série (et c'est déjà la meilleure nouvelle de 2023)

On n'est pas du genre à dire "C'était mieux avant", d'autant plus que ces dernières années on a eu le droit à de belles pépites comme Gravity Falls, Gumball, Steven Universe ou encore La bande à Picsou (pour ne citer que les plus connues), mais il est tout de même vrai de dire que les enfants des années 90 ont probablement été les plus gâtés en terme de dessins animés. Déso pas déso.

Entre les anime japonais (Dragon Ball Z, Pokémon, Sakura), les adaptations en séries des classiques de Disney (Aladdin, Le Roi Lion) et des créations originales qui nous permettaient d'entrer dans des univers aussi riches que variés (Hé Arnold, La Cour de Récré, Rocket Power, Creepey Crawlers, Draculito, Ace Ventura, Crypte Show, Capitaine Planète, Archie, mystères et compagnie...), cette génération a clairement été chouchoutée.

Le retour d'un dessin animé culte en préparation

Bonne nouvelle, alors que Netflix a récemment lancé la production d'un épisode spécial de Power Ranger - Mighty Morphin (la meilleure génération), c'est Nacelle Company qui s'apprête à faire vibrer notre corde nostalgique. La raison ? La société vient tout simplement d'acquérir les droits de Les Motards de l'espace.

L'objectif ? Selon les informations de ComicBook, l'entreprise serait sur le point de faire revivre la franchise avec la sortie d'une nouvelle collection de jouets, mais surtout, d'une toute nouvelle série. Pour l'heure, aucun détail n'a encore été avancé sur ce projet (suite ou reboot ? suivra-t-on les mêmes personnages ? l'équipe créative sera-t-elle la même ? quelle date de sortie ? quelle plateforme), mais Nacelle - qui a déjà travaillé avec Netflix sur la série-docu The Toys That Made Us, semble promettre de respecter l'identité du dessin animé original.

"Les Motards de l'Espace, voilà la meilleure façon de débuter 2023 ! Et ils s'intégreront parfaitement avec le reste de nos marques grâce à leur éclat aussi unique que créatif", a confié Brian Volk-Weiss, le CEO. Sous-entendu : on ne va rien changer de leurs caractéristiques.

