L'un des anime les plus cultes des années 90 va avoir le droit à un reboot

Un anime culte de retour

Publié entre 1996 et 1997 au Japon (et disponible en France grâce à Tonkam), le manga Trigun écrit et dessiné par Yasuhiro Nightow est rapidement devenu culte grâce... à son adaptation en anime. En effet, dès 1998, le studio Madhouse - à qui l'on doit notamment Hunter × Hunter, Sakura chasseuse de cartes, Death Note, s'était attaqué au titre et nous avait offert une série qui avait rapidement marqué le public. En l'espace de 26 petits épisodes, le studio d'animation s'était illustré avec une animation spectaculaire, des graphismes bluffants et une ambiance parfaitement maitrisée entre le ton sombre et léger de l'histoire.

Pour rappel, l'intrigue - qui se déroule dans un futur post-apocalyptique sur une nouvelle planète hostile où l'humanité est revenue à l'époque du Far West, suit Vash The Stampede, un redoutable tireur à la réputation folle : l'univers entier l'imagine responsable de nombreuses destructions mortelles - ce qui lui vaut de voir sa tête mise à prix, alors même... qu'il n'y est pour rien et tente à chaque fois de ne tuer personne.