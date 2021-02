L'Internat, Las Cumbres saison 2 : les 6 questions qu'on se pose avant la suite

1. Qui est vraiment Inès ?

Dans la saison 1 de L'Internat : Las Cumbres, Inès (Claudia Riera), amnésique depuis son accident, découvre qu'on lui a menti sur son identité en apprenant que la vraie Inès Mendoza est morte ! Qui est-elle vraiment ? Quel est son nom ? Les réponses ne sont données dans le dernier épisode, mais quelques indices ont quand même été dévoilés dans les précédents.

On sait qu'elle était en couple avec Leon (Joel Bosqued), le professeur de musique, avant de perdre la mémoire et qu'elle a été enlevée par Dario Mendoza pour remplacer sa fille biologique. On espère que la saison 2 de la série espagnole, s'il y en a une, lèvera le voile sur le mystère autour du passé d'Inès, d'autant plus qu'elle était au courant de l'existence de "la loge" au moment de son hospitalisation, soit avant son arrivée à l'internat. A-t-elle un lien avec toute cette histoire ?

2. Quel secret cache réellement l'Internat ?

Isolé du monde extérieur et perdu au milieu des montagnes, l'ancien monastère, transformé en internat, n'a rien de rassurant et encore moins lorsque d'étranges phénomènes commencent à se produire après la disparition de Manu. On apprend au fur et à mesure qu'une secte démoniaque, "la loge", sème la terreur dans l'établissement depuis quelques années maintenant : des étudiants disparaissent tandis que des jeunes filles sont retrouvées assassinées.

On découvre aussi que les adolescents rebelles servent de cobayes pour tester un médicament contre les troubles du déficit de l'attention et l'hyperactivité. Un médicament aux effets secondaires puissants : absences, changements de comportement, visions ou encore hallucinations. Ce trafic est géré par Mara, la directrice, qui a assassiné Elias avant que Elivra lui apprenne toute la vérité. Mais quel est le lien entre "la loge" et ce trafic de médicament ? Y en a-t-il ? Qui est vraiment la secte ? Quel est son objectif ? Quelle est la vérité sur le secret de l'Internat ?

3. Qui est le meurtrier au masque ?

Qui se cache derrière la cape noire et le masque ? Qui est le vrai coupable des meurtres d'Alba et de Rita ? Qui a enlevé Manu ? L'identité du coupable reste très bien gardée jusqu'à la fin. On imagine donc que l'homme au masque va continuer à sévir dans la saison 2 de El Internado : Las Cumbres, mais les internautes espèrent surtout découvrir qui il est vraiment. Amazon Prime Video, on compte sur toi pour nous apporter cette réponse dans la suite !

4. Pourquoi Manu ne s'est pas enfui avec Adèle ?

Adèle (Daniela Rubio) n'est pas morte, victoire ! En revanche, elle a bien été enlevée par l'homme au masque puisque dans la dernier épisode, elle avoue à son frère Paul et Amaia s'être enfuie grâce à l'aide de Manu (Carlos Alcaide), retenu en otage par le meurtrier depuis le début. Mais la vraie question est : pourquoi Manuel ne s'est pas enfui avec elle ? Si Adèle a réussi à sortir, il aurait pu lui aussi s'échapper. A-t-il été retenu au dernier moment ? Le timing était-il trop court pour partir à deux ? Seule Adèle a la réponse pour le moment. Au moins, Amaia peut enfin souffler puisque son petit ami n'est pas mort.

5. Comment Rita a-t-elle pu mourir ?

La saison 1 de L'Internat : Las Cumbres se termine avec un plan sur le corps Rita, pendue à un arbre dans une robe blanche, comme Alba. Comment la loge a-t-elle réussi à l'attraper pour la tuer puisque quelques heures avant elle était dans un bus direction Paris ? Rita (Francisca Aronsson) a finalement peut-être décidé de partir à la recherche d'Adèle dans la forêt, lorsque cette dernière a décidé de rentrer à l'internat pour son frère Paul (Albert Salazar). Difficile à dire vu que la dernière image qu'on a d'elle est à l'arrière du bus, regardant sa petite amie partir.

6. Amaia va-t-elle choisir Paul ou Manu ?

Prête à tout pour retrouver Manu, Amaia (Asia Ortega) se rapproche dangereusement de Paul : ils finissent même par coucher ensemble, mais l'adolescente regrette vite cet acte. Du coup, comment va-t-elle réagir face à Manu ? Va-t-elle rester en couple avec lui comme si de rien n'était ou va-t-elle lui avouer la vérité ? Peut-elle finalement choisir Paul ? Pour le découvrir, on a besoin d'une saison 2 !