L'incroyable salaire de Tom Felton sur Harry Potter dévoilé, Drago Malfoy a braqué tout le monde

Depuis plusieurs mois maintenant, quelques acteurs - à commencer par Tom Felton, ouvrent de plus en plus la porte à la possibilité de voir la saga Harry Potter revenir sur nos écrans d'une façon ou d'une autre. Une surprise ? Pas vraiment. En plus de l'incroyable qualité de celle-ci, du succès qui ne se dément pas malgré les années et d'un amour des fans toujours aussi important, il faut savoir que les salaires étaient également très cool à l'époque.

L'incroyable salaire de Tom Felton grâce à Harry Potter

Ainsi, à en croire les informations du Mirror, Tom Felton aurait touché - pour l'intégralité de la franchise composée de 8 films, un salaire de 14 millions de livres, soit 16,3 millions d'euros. Une très jolie somme ? Oui, mais qui fait néanmoins pâle figure à côté des salaires estimés de ses camarades comme Emma Watson (62 millions de livres), Daniel Radcliffe (84 millions de livres) ou encore Rupert Grint (37 millions de livres).

En revanche, si on met ce salaire en perspective vis-à-vis de son temps de présence réel à l'écran, alors l'interprète de Dragon Malefoy a peut-être réalisé l'un des plus gros braquages du cinéma, à en faire jalouser les personnages de La Casa de Papel. Et pour cause, là où le terrible blond semblait omniprésent dans les films, Tom Felton n'est en réalité apparu que durant 31 minutes et 45 secondes. Autrement dit, il aurait gagné 500 000€ par minute en tant que Drago. Qui dit mieux ?

Un acteur rapidement endetté

Cependant, là où le trio magique d'Harry Potter s'est révélé particulièrement prudent avec son argent, Tom Felton a par le passé reconnu qu'il avait malheureusement fait n'importe quoi avec le sien. Dans une interview accordée au Daily Mail en 2010, le comédien était en effet revenu sur une période compliquée de sa vie.

"J'ai vécu deux années effrayantes marquées par la folie, car j'étais vraiment en difficulté avec les impôts. Cela faisait huit ans que je travaillais et tout ce que j'avais à montrer, c'était cette horrible dette", a-t-il confessé. En cause ? Des achats de voitures de luxe notamment.

"A un moment, on a même eu un huissier sur le palier, avait par la suite précisé l'acteur, qui avait finalement réussi à s'en sortir en travaillant beaucoup et en se remettant en question. J'ai passé un an et demi avec un comptable à tenter de comprendre tous les trucs du genre TVA, redevance sur les DVD et autres choses comme ça."

Comme quoi, c'est pas si simple la vie de riche finalement...