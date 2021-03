L'Attaque des Titans saison 4 : l'épisode 73 annulé au Japon, une diffusion inédite à venir

Ce 14 mars 2021, comme chaque dimanche soir, des milliers de fans français de L'Attaque des Titans se sont logiquement connectés sur Wakanim afin d'y découvrir un épisode inédit de la saison 4, diffusée en simulcast avec NHK, une célèbre chaîne de télévision au Japon. Problème ? La suite des aventures de Eren, Armin, Mikasa & Cie n'a en réalité jamais été mise en ligne.

L'Attaque des Titans déprogrammé à la dernière minute

Un bug de la plateforme ? Une simple pause dans la diffusion de l'anime ? Pas du tout. L'absence de l'épisode 73 a tout simplement été causée par un changement de programme de dernière minute de la part de NHK. Alors que la diffusion avait bel et bien débuté au Japon, la chaîne a finalement décidé de l'interrompre afin de lancer un journal en continu et ainsi revenir sur la nouvelle catastrophe naturelle qui était en train de frapper le pays.

Et pour cause, cela ne vous a probablement pas échappé, quelques jours après le 10ème anniversaire de la tragédie de Fukushima, l'Archipel a de nouveau frissonné ce dimanche 14 mars à la suite d'un tremblement de terre d'une magnitude de 4,3 qui a frappé près de Wakayama. De quoi comprendre pourquoi la priorité de NHK s'est logiquement tournée vers l'actualité et non plus vers l'anime ce week end.