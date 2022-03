L'Attaque des Titans, Look Back, Frieren, One-Punch Man... Les sorties mangas du mois de mars 2022

The Lapins Crétins - Luminys Quest - Tome 1 (Glénat)

Date de sortie : 02/03/2022

Prix : 6,90€

Au programme ? Nouveau manga écrit par Mr Tan (Mortelle Adèle) et dessiné par Federica Di Meo (Somnia), l'histoire nous plonge à Luminys, un monde où la magie et ses miracles sont à la portée de chacun. Et alors que le puissant sorcier Carnage cherche à s'emparer de la source de tout ce pouvoir, une mystérieuse prophétie se met en marche et provoque l'arrivée des Lapins Crétins. Sont-ils les gardiens tant espérés qui sauveront Luminys ? Téo, Kimpa et le cyclope Léon, chargés de les accompagner aux confins de ce monde, sont bien décidés à le découvrir !