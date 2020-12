L'Attaque des Titans : les scans illégaux arrêtés avant la fin du manga ?

A en croire les rumeurs du moment, c'est entre mai et juin 2021 que le tome 34 de l'Attaque des Titans, qui sera également le dernier du manga, sera publié au Japon. Autrement dit, la publication de son dernier chapitre dans le Bessatsu Shônen Magazine pourrait se faire aux alentours de mars à avril prochain. Un événement très attendu des fans, mais également redouté par Kodansha.

L'Attaque des Titans face aux scans

Sur Twitter, le porte-parole de la maison d'édition a en effet révélé que l'équipe de Kodansha était en train de tout donner pour mettre fin au piratage de l'oeuvre d'Hajime Isayama. Alors que de nombreux fans retiennent actuellement leur souffle à l'approche du climax de cette histoire, il est hors de question pour eux de voir les scans et les spoilers ruiner le travail d'une décennie du mangaka et la passion des fans les plus fidèles.

"Kodansha prend des mesures strictes au regard de l'ajout illégal [du manga] sur internet. Des recherches visant à déterminer l'origine de la fuite sont en cours" a notamment déclaré la maison d'édition, dans des propos repris par ANN, "Tous les autres uploads illégaux sont également en discussion avec les autorités. Nous espérons que vous continuerez d'apprécier nos produits officiels."

Un sujet important

De fait, si vous avez pris la mauvaise habitude de lire les scans de L'Attaque des Titans avant l'arrivée des mangas en France (édités par Pika Editions), sachez que son piratage - sujet très sensible au Japon depuis quelques années, pourrait être plus difficile/impossible à poursuivre l'an prochain.

Toutefois, plutôt que de souffler, dites-vous que la saison 4 de l'anime - disponible en simulcast sur Wakanim, devrait - si le studio MAPPA tient ses délais, voir son dernier épisode être diffusé quasiment au même moment que la publication du dernier chapitre du manga. De fait, il vous sera très facile de connaître la fin de cette histoire d'une façon légale sans risquer de vous faire spoiler !