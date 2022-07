L'amour est dans le pré 2022 : une candidate approchée par un prétendant hors caméras, ça s'est très mal passé

C'est en février dernier qu'M6 a diffusé les portraits des nouveaux candidats de L'Amour est dans le pré que l'on pourra prochainement suivre durant la saison 17 de l'émission animée par Karine Le Marchand. A cette occasion, on avait notamment pu découvrir Noémie, une céréalière et éleveuse de vaches allaitantes de 25 ans, située en Bourgogne-Franche Comté.

La jeune célibataire en avait profité pour dévoiler son quotidien et sa personnalité rayonnante, mais également pour revenir sur son passé romantique mouvementé. Souvenez-vous, Noémie y révélait n'avoir connu que des déceptions amoureuses : "J'en ai eu quatre, des relations, et dans les 4, on m'a trompée."

Un prétendant a tenté de voir Noémie avant le speed-dating

Un portrait terriblement touchant dont la sincérité se faisait ressentir à travers l'écran, qui a visiblement marqué l'un des téléspectateurs. Alors que ce dernier aurait pu la rencontrer pour la première fois lors du speed-dating organisé par la production de l'Amour est dans le pré, ce prétendant mystérieux a finalement tenté sa chance d'une étrange façon avant l'arrivée des caméras.

"Apparemment, il y en a un qui est venu [à la maison] mais je n'étais pas là. Il est tombé sur mon père", a-t-elle révélé durant la récente conférence de presse à laquelle nos collègues de Purepeople ont pu assister. Un acte qui aurait pu au mieux s'avérer romantique, au pire particulièrement glauque, qui a visiblement donné lieu à une séquence hilarante. "Il a bégayé un petit peu. Il a dit à mon père : 'Non, mais je venais voir si vous aviez un taureau à vendre...' et il est reparti", a-t-elle précisé avec humour ensuite.

A ce jour, on ne sait pas si le prétendant a retenté sa chance d'une façon plus classique (courrier + speed-dating), mais on ne peut que regretter l'absence de caméras pour filmer ce moment de malaise légendaire.