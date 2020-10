L'affaire Watts : que devient Nichol Kessinger, la maîtresse de Chris Watts ?

Mis en ligne sur Netflix le 30 septembre dernier, le documentaire L'Affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale (American Murder: The Family Next Door en anglais) a glacé le sang de nombreux téléspectateurs. Et pour cause, il revient sur le meurtre de Shanann Watts, alors enceinte, et de ses 2 filles Céleste et Bella, âgées de 3 et 4 ans par leur mari et père en août 2018. Après avoir changé plusieurs fois sa version des faits, ce dernier racontait avoir voulu quitter Shanann pour Nichol Kessinger, sa collègue de travail (tous deux travaillaient à l'Anadarko Petroleum Corporation du Colorado) avec qui il entretenait une liaison secrète les semaines précédents le massacre en août 2018.

Selon Nichol, Chris Watts était quelqu'un de très doux et un père aimant. Lorsqu'ils se sont rencontrés en juin 2018, il lui a dit qu'il était en train de finaliser son divorce avec Shanann. C'est plus tard qu'elle apprendra qu'il lui avait menti et que Shanann était enceinte de plusieurs semaines.

Que devient Nichol Kessinger, la maîtresse de Chris Watts ?

Mais où est-elle deux ans après le massacre ? Alors que Chris Watts a été condamné à trois peines de prison à vie sans possibilité de remise en liberté, Nichol Kessinger a été innocentée de toute implication dans les meurtres et bénéficierait même du programme de protection des témoins (ce qui signifie qu'elle aurait une nouvelle identité). Il faut dire qu'elle recevait de nombreuses insultes, menaces et était même considérée comme l'une des personnes les plus détestées aux Etats-Unis. Pas étonnant alors qu'elle ait fait le maximum pour rester loin des projecteurs et n'ait pas été vue depuis septembre 2018.

D'autant qu'elle aurait été virée de son ancien travail... Elle a alors quitté le Colorado et aurait trouvé un nouveau job dans un état différent. Selon les rumeurs, elle vivrait à Claude Court Road, Northglenn et serait en couple avec Jim Gutoski, un géologiste qu'elle aurait rencontré alors qu'elle était encore avec Chris Watts. Quant à Chris Watts, il serait toujours amoureux d'elle et espèrerait qu'elle se cache parmi les nombreuses femmes qui lui écrivent en prison.