Kylie Jenner méconnaissable sans maquillage, les fans sous le choc

A l'heure où les réseaux sociaux sont omniprésents dans notre quotidien, les stars sont de plus en plus nombreuses à se montrer sans maquillage. Le but : faire passer un message sur l'acné hormonale comme l'a fait EnjoyPhoenix, montrer qu'elles ont des boutons comme Emma Cakecup ou encore montrer son visage en pleine crise de psoriasis comme l'a fait Kim Kardashian. Bref, montrer qu'elles sont comme tout le monde, malgré l'image qu'elles renvoient.

Kylie Jenner méconaissable sans maquillage

Mais contrairement à sa demi-soeur, Kylie Jenner ne s'est jamais dévoilée sans maquillage. Que ça soit sur Instagram, où elle figure parmi les personnalités les plus suivies au monde avec 171 millions d'abonnés, ou lors de chacune de ses sorties, celle qui a sa propre ligne de cosmétique Kylie Cosmetics est toujours parfaitement maquillée... sauf en confinement. Et pour cause, des photos dévoilées ce mardi 21 avril 2020 montrent la star de télé-réalité sans aucun maquillage, cheveux au naturel... et elle est totalement méconnaissable !

Les fans choqués

Des photos prises à Beverly Hills, alors qu'elle rendait visite à son amie Stassie Karanikolaou, qui ont choqué les internautes. "Voilà comment la quarantaine a transformé Kylie Jenner en fille blanche", peut-on lire sur Twitter, ou alors "Mdrrr' le maquilleur de Kylie c'est Harry Potter je vois pas d'autre explication". Nombreux la qualifient d'"arnaque" alors que d'autres prennent sa défense et assurent qu'elle reste belle, même au naturel...