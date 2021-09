Kylian Mbappé : transfert raté au Real Madrid, son message sur Insta énerve les supporters du PSG

Les supporters en colère

Au contraire, dès la mise en ligne de cette story, de nombreux supporters du PSG se sont agacés de ses états d'âme et n'ont pas hésité à le critiquer sur les réseaux sociaux, "Mbappé a supprimé sa story ptdrrrrr. On a tous vu et tu vas manger les sifflets à chaque ballon touché", "Sa story sur Instagram de cette nuit (qu'il a évidemment supprimé ensuite) est honteuse. (...) J'en veux à Mbappé pour son attitude et sa communication de merde", "Euh la story de Mbappé là c'est quel manque de respect ?? Je l'ai défendu jusqu'à là mais y a pas à nous cracher dessus comme ça en fait".

Face à cette colère, Kylian Mbappé - qui semble avoir perdu pied sur sa communication, a rapidement supprimé son post afin de calmer tout le monde. Suffisant pour se faire pardonner ? C'est peu probable. On le sait, les histoires d'amour finissent mal en général et celle entre le joueur et le PSG ne devrait pas faire exception.