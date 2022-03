Kungs : "Club Azur", feat. avec Jul, âge... Le DJ français se confie (INTERVIEW)

Kungs s'était fait connaître avec son remix de This Girl. Et depuis, le DJ français de 25 ans a enchaîné les tubes : Don't You Know, I Feel So Bad, Lipstick, Never Going Home... Dernièrement, c'est son clip Clap Your Hands, pour la réouverture des boîtes de nuit, qui avait fait parler. L'artiste originaire de Toulon est aussi de tous les festivals de musique, de l'Ultra à Miami, à Coachella, en passant par Tomorrowland. Celui qu'il rêve de faire ? Burning Man. "J'aimerais bien déjà y aller et pourquoi pas y jouer un jour" a-t-il révélé à PRBK dans une interview vidéo exclusive.

Kungs se confie sur son nouvel album "Club Azur" qu'il a "commencé pendant le confinement"

Mais Kungs nous a aussi et surtout parlé de son nouvel album, "Club Azur", sorti ce vendredi 18 mars 2022. "C'est un album que j'ai commencé pendant le confinement, au moment où tous les clubs et tous les festivals étaient fermés. Je voulais faire de la musique positive, qui fait du bien, et j'ai imaginé un album de danse pour le moment où on pourrait refaire la fête à nouveau" a-t-il expliqué. Un opus solaire.