Koh Lanta : une photo en maillot demandée au casting fait débat (malgré les explications de Denis Brogniart)

La saison All Stars de Koh Lanta a marqué les esprits mais pour les pires raisons. En plus de la triche de Teheiura, d'autres candidats auraient eux aussi triché en s'offrant des repas chez des habitants. Face à la polémique, TF1 a décidé de ne pas désigner de gagnant. Même s'il avait été élu par les votes, Claude Dartois n'a donc pas remporté l'émission et il a expliqué qu'il ne souhaitait pas attaquer la production en justice pour récupérer ses gains. Après ce fiasco, on espère que la suite du jeu d'aventure repartira sur de bonnes bases. Si la prochaine saison est déjà en boîte (Denis Brogniart a déjà teasé la suite), TF1 prépare aussi une autre édition.

Le casting de Koh Lanta est ouvert et fait débat

Si vous voulez participer à Koh Lanta, vous pouvez déjà vous inscrire pour une édition à venir. Le casting est désormais ouvert sur MyTF1 (cliquez sur le lien pour savoir comment s'inscrire) et le tournage devrait avoir lieu entre mi-juillet et mi-novembre 2022. Dans le dossier d'inscription, en plus des informations personnelles et de questions sur la motivation, plusieurs choses sont demandées, comme un portrait en gros plan, une photo de plein pied ou encore... une photo en maillot de bain.

Et justement, cette photo en maillot fait débat. Sur Twitter, plusieurs internautes ont relevé ce détail du dossier d'inscription et tous ne sont pas très à l'aise. Comme par exemple une internaute qui a interpellé Denis Brogniart. "Je voudrais bien, mais pourquoi doit-on envoyer une photo en maillot de bain ? Il y a des personnes qui aimeraient tant participer mais qui ne se sentent pas assez à l'aise à faire ça" a écrit cette personne. Un avis qui fait débat : si certains trouvent cette demande discriminatoire, d'autres n'y voient aucun problème.

Denis Brogniart justifie la photo en maillot

Quel que soit votre avis, Denis Brogniart n'a pas manqué de répondre à l'interrogation de cet internaute. Sur son compte, l'animateur a écrit : "Parce que dans #kohlanta on passe beaucoup de temps en maillot de bain ! Non ?". Une justification complètement logique .