Koh Lanta, La légende : savon, nourriture... Les énormes différences avec la saison 1 de l'émission

Koh-Lanta, c'était mieux avant ? Peut-être pas, mais l'émission de TF1 - qui fête actuellement ses 20 ans avec l'édition All Stars intitulée La légende, était totalement différente à ses débuts. Comme le rappelle Télé 7 Jours, la première saison - alors présentée par Hubert Auriol et non Denis Brogniart, possédait des règles étonnantes.

Des conditions de survie plus aisées

Aujourd'hui, quand les candidats débarquent dans l'aventure, ils doivent se préparer psychologiquement à en baver durant les premiers jours, que ce soit en termes de nourriture ou de confort. Or, en 2001, les premiers candidats étaient particulièrement chouchoutés.

Ainsi, les rouges et les jaunes débutaient le jeu avec "un kit de survie bien rempli" composé notamment de "3 kg de riz, 2 litres d'huile, des boîtes de conserve de légumes, 1kg de farine, du savon, une hache, une cuillère en bois, une pelle et une nasse". Une véritable supérette ? Oui, et ce n'était pas tout. Là où les aventuriers doivent désormais improviser face aux conditions climatiques compliquées des îles, les candidats de l'époque avaient le droit à quelques cadeaux comme "une moustiquaire, un poncho, un spray anti-moustiques". Plus fou encore, ils avaient l'autorisation d'apporter avec eux des vêtements supplémentaires et même... des couteaux suisses. Autant dire que les candidats d'hier ne feraient pas les malins dans le Koh Lanta, La Légende d'aujourd'hui face au titan Claude etc.

Des épreuves différentes

Impossible d'imaginer Koh Lanta sans sa course d'orientation ? Et pourtant, c'était bien le cas en 2001. Afin de se qualifier pour la demi-finale, les candidats n'avaient pas besoin de savoir gérer une boussole, il leur fallait simplement avoir une bonne mémoire. Et pour cause, c'était un quiz sur l'émission et ses candidats qui était proposés. Un moment un peu nul, mais loin d'être une surprise quand on sait que TF1 est LA chaîne des quiz (Qui veut gagner des millions, Le maillon faible, La roue de la fortune, Le juste prix...)

Mais ce n'est pas tout, une fois les trois derniers candidats sélectionnés, ils ne s'affrontaient pas sur l'emblématique épreuve des poteaux. Au contraire, l'équipe de Koh Lanta avait imaginé quelque chose de moins spectaculaire mais de tout aussi sadique : l'épreuve du totem. Le principe ? Les aventuriers devaient simplement placer une main sur un totem et ne plus l'enlever malgré la fatigue. Résultat, le concours (rapidement supprimé dans les éditions suivante) a duré 9h30 ! Une folie, mais qui aurait surement permis à Claude d'aller (enfin) jusqu'au bout...

Une émission plus généreuse

Incroyable mais vrai, il fut un temps où le gagnant de Koh Lanta n'était pas le seul à faire le bonheur de son banquier en repartant avec la somme des 100 000€. Ainsi, pendant près de 15 ans, le finaliste malheureux avait également le droit à un joli chèque d'un montant de 10 000€.

Un cadeau mérité après tant d'efforts dont on se demande encore pourquoi il a été supprimé... Après tout, quand on voit le nombre de pubs diffusées par TF1 à chaque nouvel épisode, on se doute que la chaîne a largement les moyens d'être généreuse avec ses aventuriers.