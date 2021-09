Koh Lanta, La Légende : les spoilers vont pouvoir être condamnés judiciairement !

Les spoilers, c'est un peu la hantise des séries, des films et des émissions de divertissement. Difficile de les éviter et d'y échapper, mais la production de Koh Lanta a décidé de se battre pour empêcher toute information confidentielle sur Koh Lanta, La Légende, et les futures saisons, de sortir sur les réseaux sociaux en avance. Elle a donc fait appel à la justice pour attaquer les comptes anonymes qui spoilent l'émission, surtout les noms des éliminés.

Les spoilers condamnés !

La justice a rendu son verdict : "le Président du tribunal judiciaire de Paris a interdit toute publication qui prétendrait divulguer le contenu des épisodes à venir de la nouvelle saison" déclare ALP dans un communiqué de presse.

La production explique ensuite que les publications des comptes anonymes "engendrent des injures auprès des aventuriers de la saison" et "ont pour seul objectif de détruire l'intérêt des téléspectateurs pour cette nouvelle édition". Résultat ? Toute personne qui osera spoiler Koh Lanta, La Légende "sera sanctionnée par une somme forfaitaire importante par infraction constatée". La somme serait de 1 000 euros d'après les informations du Parisien.

"Pour les autres publications dont la plupart sont anonymes, des procédures sont en cours. La justice ayant également ordonné aux plateformes de transmettre les données d'identification des comptes en question", ajoute la production. Une décision validée et soutenue par TF1. La chaîne y voit "un signe positif fort dans la défense de la jouissance paisible du programme diffusé sur son antenne pour le bénéfice de ses téléspectateurs".

Le but ? Protéger les candidats de Koh Lanta

De son côté, Le Parisien ajoute que la production et le tribunal se sont aussi occupés du dossier d'un ancien candidat de Koh Lanta "accusé des mêmes griefs et qui multiplie par ailleurs les injures et les diffamations". Il a été décidé que si ce dernier spoile encore l'émission, il "se verrait infliger une sanction financière importante". Son identité reste inconnue, mais on pencherait pour Pascal Salviani, qui balance régulièrement des infos confidentielles sur Koh Lanta.

L'objectif d'ALP est donc de stopper les spoils, mais aussi de protéger ses aventuriers : "Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit. C'est à la justice d'encadrer les abus de la société numérique, explique un proche du dossier. On peut penser parfois que les rumeurs contribuent à l'intérêt du téléspectateur mais, ici, c'est l'inverse. Le secret fait la singularité du programme et le juge a pris en compte les importantes mesures et les investissements significatifs mis en oeuvre pour le conserver." La production se demande quand même comment les comptes anonymes sont au courant car les équipes techniques n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone sur le tournage.