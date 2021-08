Koh Lanta, La légende : Laurent Maistret nu sur l'île, la scène ne devait pas être diffusée

Oubliez la triste blessure de Freddy, la véritable séquence forte de l'épisode 1 de Koh Lanta, La légende, l'édition All Stars de l'émission de TF1, concernait le petit strip-tease de Laurent Maistret. En effet, afin de détendre l'atmosphère et faire rire ses nouveaux coéquipiers, le gagnant de Koh Lanta 2014 s'est pointé sur l'île totalement nu, avec un seul t-shirt posé devant ses parties intimes.

Laurent Maistret revient sur sa scène dénudée

Une scène totalement inattendue qui a fait marrer de nombreux Internautes et sur laquelle vient de revenir le candidat. A l'occasion d'une session de questions/réponses organisée sur Instagram, Laurent Maistret a en effet été interrogé sur l'intérêt de ce passage. Sa réponse ? "Parce que depuis [l'émission] Star à nu, j'aime me mettre à nu pour la bonne cause". Simple et efficace, on passe à autre chose ? Pas tout à fait.

Là où Laurent Maistret assume parfaitement cette séquence, il n'a cependant pas caché avoir été surpris en découvrant sa diffusion. Selon lui, il ne s'agissait pas d'un "pari" ou d'une tentative de buzz pour faire le tour des réseaux sociaux, mais bien d'une simple blague réservée à ses camarades. "C'était censé ne pas passer à la télé", a-t-il assuré en story, avant de rappeler que seules les personnes présentes sur l'île étaient supposées voir ses fesses, "Des fois on essaie de faire rire les caméramans".

Autrement dit, ce sont les producteurs, conscients du potentiel de cette scène, qui ont fait le choix de la diffuser sans lui demander son avis. Pas de quoi gêner l'aventurier, mais une mise au point qu'il jugeait nécessaire afin de mettre fin aux rumeurs sur son comportement.