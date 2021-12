Koh Lanta, La Légende : la prod a pensé à punir les autres aventuriers après la triche

Teheiura (Koh Lanta, La Légende) exclu pour triche : la prod a pensé à aussi punir les autres aventuriers qui en ont profité

Scandale dans cette anniversaire des 20 ans de Koh Lanta, il y a eu tricherie dans l'émission Koh Lanta, La Légende sur TF1. Teheiura, "légende" du jeu de survie animé par Denis Brogniart, a triché avec l'aide de locaux qui lui ont apporté à manger. Mais l'aventurier a reconnu son erreur et a été exclu. Alors qu'il n'est pas le seul aventurier à avoir triché dans Koh Lanta All Stars 2021 en mangeant cette nourriture (seule Alix n'aurait pas triché), la production a pensé à punir les autres aventuriers, comme l'a confié Denis Brogniart aux lecteurs du Parisien.

"Pour Christelle, ex-policière, les complices de Teheiura auraient dû avoir la même sanction..." a fait remarquer une lectrice. "On y a pensé. Mais seuls les candidats connaissaient vraiment ce qui s'est passé. Et ça, bien avant nous. Alors, Christelle et les autres auraient très bien pu sanctionner ceux qu'ils estimaient fautifs lors des conseils" a reconnu Denis Brogniart, car des aventuriers avaient confirmé avoir triché en restant anonymes.

"A-t-il vraiment partagé avec Sam et Claude ?" a demandé une autre lectrice du journal. "On n'est pas là pour fliquer les candidats. Je ne suis ni enquêteur ni policier. Aujourd'hui encore, on ne sait pas totalement qui a pu en profiter et combien ils étaient. Les caméras ne filment pas en permanence" a rappelé Denis Brogniart.

Denis Brogniart révèle comment il a réagi en apprenant la tricherie de Teheiura et ce qu'il lui a dit

C'est donc finalement (et seulement) Teheiura qui a été puni et exclu de Koh Lanta, La Légende, même s'il n'est pas seul à avoir triché. "C'est lui l'instigateur. On en a eu la preuve. Il y a eu triche, elle a été sanctionnée. Ça nous a pris beaucoup de temps pour savoir comment gérer cette affaire" a expliqué le présentateur.

Et Denis Brogniart a révélé sa réaction et ce qu'il a dit à Teheiura en apprenant la tricherie : "Quand on l'a appris, j'ai dit à Teheiura : 'Pas toi, pas maintenant. Merde !'". Mais "on n'est pas là pour le mettre au pilori. Il n'a tué personne. C'est un aventurier hors pair qui a juste eu un moment de faiblesse. En reconnaissant sa faute, il a été digne".