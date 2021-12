Christelle (Koh Lanta, La Légende) cash : "Les complices de Teheiura auraient dû se faire exclure"

C'était le choc chez les fans de Koh Lanta : Teheiura, aventurier très apprécié des téléspectateurs, a été exclu après avoir obtenu de la nourriture. Après la diffusion de la séquence, le candidat s'était expliqué sur son geste et avait expliqué qu'il avait partagé les aliments avec d'autres candidats. Officiellement, on ignore de qui il s'agirait mais les rumeurs indiquent que Claude, Sam et Laurent auraient aussi profité d'un repas.

Alors qu'il se murmurait qu'Alix était la seule à ne pas avoir triché, Christelle affirme qu'elle non plus n'a pas profité de cette entorse au règlement. Dans une interview donnée au Parisien, elle explique n'avoir eu vent des détails de cette triche qu'à son retour en France... et elle ne valide pas la décision de la prod de n'avoir exclu que Teheiura.

Christelle regrette que les "complices" de Teheiura n'aient pas été exclus

Eliminée de Koh Lanta, La Légende avec Loïc, Christelle n'a pas pu échapper à une question sur la tricherie de Teheiura. Elle affirme n'avoir pas été au courant de l'affaire sur l'île. "On ne devait pas me faire assez confiance." déclare-t-elle dans une premier temps. Mais une autre chose l'a un peu énervée : le fait que Teheiura soit le seul éliminé. Si elle ne souhaite pas confirmer l'identité des autres candidats ayant mangé la nourriture rapportée par le polynésien, Christelle explique quand même : "Pour moi, les complices de Teheiura auraient dû aussi se faire exclure. Dans la loi pénale, les complices sont punis des mêmes peines que l'auteur." Elle dévoile même que, si elle avait été liée à l'affaire, elle n'aurait pas hésité à avouer sa culpabilité.

"Quand on a autant faim, on craque"

Dans son interview, Christelle confie aussi en partie comprendre les aventuriers : "Quand on a autant faim, on craque." a-t-elle expliqué. Même si elle ajoute : "En fait, j'aurais peut-être respecté les règles du jeu. C'est important pour moi, les règles. Quelles qu'elles soient. Et puis, je n'ai pas plus souffert sur cette édition qu'en 2008." Pour l'instant, les principaux intéressés n'ont pas réagi...