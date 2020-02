Khloe Kardashian enceinte de Tristan Thompson ? Elle attendrait leur 2ème enfant

Khloe Kardashian enceinte d'un 2ème bébé ?

Près de deux ans après avoir donné naissance à son premier enfant, Khloe Kardashian serait de nouveau enceinte de Tristan Thompson. Alors qu'en mai 2019, la rumeur la disait vivre une liaison avec Scott Disick dans le dos de Kourtney Kardashian, la star serait retournée dans les bras de son ex boyfriend basketteur. Déjà parents de True Thompson, ils s'étaient séparés suite à l'infidélité du joueur des Cavaliers de Cleveland. Le sportif l'aurait alors trompé plusieurs fois, y compris avec Jordyn Woods, la BFF de Kylie Jenner.

Mais depuis plusieurs semaines, les tabloïds outre-Atlantique sont nombreux à affirmer que Khloe Kardashian et Tristan Thompson seraient de nouveau en couple. "Elle est enceinte d'un deuxième bébé" a même annoncé MTO News. Le site a précisé que les amoureux avaient fait un break pour finalement se remettre ensemble : "Ils ont fait une petite pause et elle a essayé d'avoir d'autres perspectives" mais elle n'a trouvé "personne" et semblait toujours in love de son ancien compagnon, donc elle serait retournée avec lui.

Elle devrait bientôt s'afficher de nouveau avec Tristan Thompson

Le site internet a aussi indiqué que "Khloe a toujours eu désespérément envie d'un amour durable" et qu'en sortant avec un athlète (et donc en devenant une WAG), la soeur de Kim Kardashian "savait que la tromperie allait avec le mode de vie". "Elle était juste embarrassée que cela devienne public et que ça détruise la marque de la famille" est-il indiqué, mais "elle va de nouveau le présenter publiquement".

Seul problème ? "Elle ne veut pas paraître idiote de l'avoir repris après tout le scandale qu'elle avait fait suite à l'histoire avec Jordyn". La mère de True n'a pas encore réagi à cette nouvelle rumeur de grossesse.