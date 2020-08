Kevin (Mariés au premier regard 3) en couple, il dévoile le visage de sa chérie

Il s'en est passé des choses depuis le tournage de la saison 3 de Mariés au premier regard ! Avant même l'accord de son divorce avec Claire, Gaetan retrouvait l'amour avec une certaine Tanya, avec qui il s'est fiancé puis pacsé. Fous amoureux, ils ont acheté une maison ensemble et se sont fait un tatouage commun. Sauf que, après un et demi de relation, le couple aurait rompu, comme le laissait entendre Kevin, autre candidat de la saison 3, avec qui il emménageait en coloc : "On n'aura pas trouvé l'amour grâce à la science mais on a trouvé une belle amitié ! Je suis donc passé du sud ouest au sud est pour vivre peut-être ma meilleure vie ! Mes copains et ma famille vont me manquer, c'est sûr, mais c'est pas le bout du monde là où je suis ! C'est donc parti pour de nouvelles aventures #coloc #amigo #party #boatparty #loupgarou", écrivait ce dernier.

Kevin, l'ex de Marlène, en couple ?

Alors que tout le monde pensait donc que Kevin était lui aussi toujours célibataire, après son divorce avec Marlène, il vient de prendre tout le monde par surprise en annonçant être en couple ! Il a même dévoilé le visage de celle qui fait battre son coeur : "Aïïe lauve yaloulou", écrit-il, ajoutant "je vous la dévoile enfin...", laissant entendre que leur relation dure depuis déjà un petit moment. Et s'il avait déménagé pour se rapprocher d'elle ?Une photo que l'ex de Gaetan a d'ailleurs commenté "Elle pète cette photo". De son côté, son ex Marlène, qu'il avait épousé devant les caméras de Mariés au premier regard lors de la saison 3, avant de divorcer, a elle aussi trouvé l'amour avec Sébastien, avec qui elle a emménagé fin 2019.